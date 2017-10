Franse leger doodt vijftien militanten in Mali

Het Franse leger heeft donderdag vijftien militanten uitgeschakeld in Mali, meldt persbureau Reuters. Legereenheden voerden de operatie uit in het noorden van het Afrikaanse land, vlak naast de grens met Niger en Algerije. Bij de aanval werden straaljagers, helikopters en grondtroepen ingezet.

Volgens de Franse krijgsmacht horen de gedode strijders deel bij de Noord-Afrikaanse tak van de terreurorganisatie Al-Qaeda, die strijdt onder de naam Al-Qaeda in de Islamitische Maghreb (AQIM).

Frankrijk is sinds 2012 actief in het Afrikaanse land, waar het, samen met andere landen waaronder Nederland, de veiligheid en stabiliteit probeert terug te brengen. Militante moslimgroeperingen zijn sinds enkele jaren actief in de voormalige kolonie van Frankrijk. Momenteel zijn er ongeveer 4.000 Franse troepen in het land.