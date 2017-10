Vier doden bij treinbotsing Finland

In Finland zijn donderdagochtend vier doden gevallen bij een botsing tussen een militair voertuig en een trein. Dat bevestigt minister van Defensie Jussi Niinisto, schrijft persbureau AP.

Drie van de vier dodelijke slachtoffers zijn militairen, in het voertuig zaten elf militairen. Eén treinpassagier is omgekomen. Finse media schrijven dat er ook acht gewonden zijn gevallen, die naar een nabijgelegen ziekenhuis zijn gebracht.

De botsing vond plaats bij de stad Raseborg, een stad in het zuiden van Finland, op ongeveer 85 kilometer ten westen van Helsinki. De legervrachtwagen en de passagierstrein kwamen met elkaar in botsing bij een spoorwegovergang waar geen veiligheidssystemen waren ingezet.

Het Finse leger is in de regio bezig met een oefening. De militairen maken deel uit van de zogenaamde Nyland-brigade, een onderdeel van de Finse marine dat zich specialiseert in amfibische operaties.