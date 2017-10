Een minister framenals terroristenvriend

Modern activisme is: enorm overdrijven en erop speculeren dat je niet wordt betrapt. Het sluipt nu ook de politiek in. Zo was er deze week de claim dat oud-VN-diplomaat Sigrid Kaag (D66), minister voor Hulp en Handel in Rutte III, ‘nauw verbonden is met een terroristische organisatie’. Zij heeft ‘bewondering voor terroristen’ en ‘goede banden met terreurorganisaties’. Zij is zelfs ‘haatdragend naar een bevriende democratische natie’. Afzender: Likoed Nederland.

Ik dacht: even checken.

Kaags verbondenheid ‘met een terroristische organisatie’ blijkt gebaseerd op haar huwelijk vanaf de jaren negentig met de PLO-schaduwminister voor Zorg, met wie ze vier kinderen kreeg. Ook Leon de Winter twitterde hier bezorgd over. Maar een huwelijk leidt natuurlijk niet automatisch tot dezelfde opvattingen bij man en vrouw. Toen De Winters echtgenote Jessica Durlacher vorig jaar een vergelijkbaar verwijt kreeg over de columns van haar man, zei ze in deze krant: „Wat een krankzinnig patriarchale gedachte.”

Kaags ‘bewondering voor terroristen’ blijkt erop te berusten dat zij in 2015 volgens De Correspondent thuis in Libanon een foto had hangen van haarzelf met een lachende Arafat, de overleden PLO-leider. Maar je hebt zelfs foto’s van Likud-leider Netanyahu met Arafat, lachend en wel.

Kaags ‘goede banden met terreurorganisaties’ baseert Likoed Nederland op interviews waarin ze ‘haar goede relatie met de terreurorganisatie Hezbollah’ noemt. Punt is alleen dat Kaag zich beroept op méér goede relaties. In VN, 2015: „Ik heb goede contacten zowel binnen Hezbollah als in Israël en Iran.”

Kaags ‘haatdragende’ houding tegenover een democratie blijkt te slaan op Israël, mede omdat ze, aldus Likoed Nederland, Netanyahu een „racistische demagoog” noemde. Probleem is alleen dat Kaag in 1996 in Buitenhof deze woorden weliswaar gebruikte, maar dat ze toen Israëlische demonstranten citeerde die deze woorden gebruikten.

Zo kun je een minister al voor haar eerste werkdag kapot willen maken. Likoed Nederland meldt zelfs dat Kaags ‘kinderen pro-terreur lijken te zijn opgevoed’. Het bewijs: een dochter van Kaag likete eerder iemands tweet ter ondersteuning van een Palestijnse presidentskandidaat. Probleem is alleen dat dezelfde persoon zeven minuten eerder twitterde „met pennen, woorden en intelligentie” te willen strijden voor Palestina.

Ik heb geen aandelen in de loopbaan van Kaag, haar geschiktheid voor het ministerschap moet blijken. Maar zelfs een dochter meesleuren in je blinde behoefte aan zwartmakerij: zoiets heb ik in de politiek nooit eerder gezien.

