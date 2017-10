Braziliaans lagerhuis houdt opnieuw vervolging president tegen

De Braziliaanse president Michel Temer hoeft niet voor het Braziliaanse Hooggerechtshof te verschijnen in verband met een corruptieaanklacht. Temer (77) kreeg in een stemming woensdag meer dan een derde van de parlementariërs achter zich, meldt persbureau AP. Er is een twee derde meerderheid nodig om een president te schorsen en zo een vervolging te kunnen beginnen.

Ook in augustus overleefde Temer een dergelijke stemming. Toen stemden 263 van de 513 parlementariërs tegen vervolging. Nu waren dat er twaalf minder. Temer is overigens niet compleet gevrijwaard van vervolging. Als zijn termijn er in 2018 op zit, kunnen lagere rechtbanken hem mogelijk vervolgen.

Vlak voordat er gestemd zou worden, werd Temer met een urineweginfectie naar het ziekenhuis gebracht. Dat verliet hij korte tijd later weer.

Lava Jato

Volgens de openbaar aanklager is Temer een belangrijke spil in de grootste corruptiezaak in Brazilië ooit. Temer zou persoonlijk steekpenningen hebben aangenomen van vleesbedrijf JBS. Hij wordt er ook van verdacht een getuige te hebben omgekocht en zijn partij zou 160 miljoen euro aan smeergeld hebben ontvangen.

Operatie Lava Jato (wasstraat) speelt al een jaar of drie. Het begon met een corruptieschandaal rond oliebedrijf Petrobas. Geld uit dat semistaatsbedrijf werd gebruikt om politici om te kopen die daarna opdrachten aan bouwbedrijven gunden. Daarna bleek dat het schandaal veel groter was en dat ook staatsbanken en vleesbedrijf JBS er bij betrokken waren.

Pensioenleeftijd

Door het schandaal kan Temer al een half jaar lang zijn gewenste hervormingsagenda lastig uitvoeren. De centrumrechtse president wil de Braziliaanse overheidsuitgaven beter onder controle krijgen. Het land zucht onder een economische crisis.

Temer wil onder meer de pensioenleeftijd verhogen. Daarvoor heeft hij wel 60 procent van de stemmen nodig in het lagerhuis. Gezien de stemverhouding in zijn corruptiezaak, is het maar zeer de vraag of hij 308 parlementariërs voor de hervormingen achter zich weet te krijgen.