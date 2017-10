Bagdad verwerpt opschorting Koerdisch referendum

De Iraakse premier Haider al-Abadi heeft het voorstel van de Koerdische Autonome Regio om de uitslag van het onafhankelijkheidsreferendum op te schorten afgewezen. In een verklaring zegt de premier “alleen een vernietiging van het referendum te accepteren”, schrijft Reuters.

De reactie van Al-Abadi op het voorstel kwam tijdens een bezoek aan Teheran, waar hij een ontmoeting had met de Iraanse geestelijk leider Ali Khamenei. De grootayatollah zei de “verenigde soevereiniteit en territoriale integriteit” van Irak te steunen. Ook waarschuwde Khamenei dat Al-Abadi de Verenigde Staten niet kan vertrouwen. De Iraakse overheid bevindt zich op het moment in een unieke positie dat het gesteund wordt door zowel Washington als Teheran.

Eerder op donderdag zeiden Koerdische autoriteiten dat het Iraakse leger een offensief is begonnen tegen de peshmerga in de buurt van de Turkse grens. Een woordvoerder van een shi’itische militie die meestrijdt met het Iraakse leger zegt tegen persbureau AP dat juist de Koerden het vuur openden. Zover bekend zijn er donderdag geen slachtoffers gevallen.

Offensief in Kirkuk

Iraaks Koerdistan stelde woensdag voor om de uitslag van het referendum te “bevriezen”. Daarmee hopen de Koerden verder bloedvergieten tussen Erbil en Bagdad te voorkomen. De spanningen in de regio zijn opgelopen sinds het Koerdische referendum in september waarbij een overgrote meerderheid in de autonome regio voor afscheiding van Irak stemde.

Na het onafhankelijkheidsreferendum begon Bagdad een militair offensief om door peshmerga bezet gebied buiten de Koerdische regio te heroveren. De Koerden trokken zich terug om een directe strijd zoveel mogelijk te voorkomen, maar sporadisch werd er tussen beide partijen gevochten. Daarbij kwamen tientallen militairen om het leven. De olierijke provincie Kirkuk is inmiddels heroverd op de Koerden.

De internationale gemeenschap heeft bezorgd gereageerd op het referendum. Strijd tussen Bagdad en de regionale overheid in Erbil zou een afleiding zijn voor de gemeenschappelijke strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat. De Verenigde Staten, Turkije en Iran hebben allemaal de stembusgang veroordeeld.