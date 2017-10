Zijn moeder waste zijn kleren en overleed

Bijna twintig jaar lang, van 1989 tot 2008, had zijn moeder het vuil dat vrijkwam bij het onderhouden en slopen van cv-installaties vakkundig van zijn overall verwijderd. In 2013 overleed ze aan asbestkanker.

De zoon had vooral in de beginjaren veel met asbest gewerkt. Dakplaten werden onbeschermd doorgezaagd, cv-installaties werden ontmanteld, isolatie verwijderd. Vaak op zolder, zonder ventilatie of afzuiging.

Na het overlijden van zijn moeder stelde de zoon zijn voormalige werkgever aansprakelijk. Het installatiebedrijf ontkende dat hij als loodgieter veel met asbest had gewerkt en zag geen verband tussen het wassen van de kleding en de ziekte.

De rechtbank Den Haag ziet in getuigenverklaringen wel genoeg bewijs voor het werken met asbest, in ieder geval in de periode tot 1993, toen er ook al genoeg bekend was over de risico’s. De werkgever heeft volgens de rechter dan ook niet aan zijn zorgplicht voldaan. Er was geen bescherming, geen ventilatie en een gebrek aan voorlichting.

Deze zorgplicht is er niet alleen voor de eigen werknemers, aldus de rechter. Het bedrijf had er rekening mee moeten houden dat de kleding door anderen gewassen zou kunnen worden en dat zij door blootstelling aan asbest ziek zouden kunnen worden. Door het gebrek aan veiligheidsmaatregelen heeft de werkgever onrechtmatig gehandeld.

Uitspraak: ECLI:NL:RBDHA:2017:10452