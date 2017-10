Trump staat weer vluchtelingen toe

De Verenigde Staten laten weer vluchtelingen toe, maar voor mensen uit elf landen gelden nieuwe, strengere regels. Dat heeft president Trump bepaald per decreet. De aangescherpte regels gelden voor vluchtelingen uit landen die volgens de Amerikaanse regering een groter risico vormen voor de veiligheid.

In maart kondigde Trump een tijdelijk nieuw vluchtelingenbeleid aan waarbij niemand in de Verenigde Staten werd toegelaten die de juiste papieren niet had. Volgens Trump heeft zijn regering in die 120 dagen een “uniforme basisscreening en beoordelings- en processtandaarden” ontwikkeld.

Landen

Voor welke landen de aangescherpte controles gelden, is niet bekendgemaakt. Volgens het decreet hangt dat onder meer samen met “risicofactoren in de vluchtelingenpopulatie en de kwaliteit van de beschikbare informatie om vluchtelingen te screenen en onderzoeken”.

Persbureau Reuters meldt dat het de landen betreft waarvan gevluchte inwoners nu al onderworpen worden aan de strengere toetsingsnormen volgens het toetsingsprogramma Security Advisory Opinions. Regeringsbronnen hebben bevestigd dat het Egypte, Iran, Irak, Libië, Mali, Noord-Korea, Somalië, Zuid-Soedan, Syrië en Jemen betreft. Ook Palestijnen die in die landen gewoond hebben worden strenger gecontroleerd.

Aanmeldingen van vluchtelingen uit de elf landen zullen per geval bekeken worden, lieten regeringsfunctionarissen weten aan persbureau AP. Die toetsing zal in ieder geval strenger zijn dan de gangbare visumnormen.