Taxichauffeurs zijn steeds vaker zzp’er

In tien jaar tijd is het aantal taxibedrijven bijna verdubbeld. De groei is het gevolg van het sterk toegenomen aantal zzp’ers, meldt het CBS. Door veranderingen in de wetgeving en de opkomst van apps als Uber is het aantal eenpitters met name in de afgelopen twee jaar sterk gestegen. Die stijging gaat ten koste van de grotere bedrijven.

Nederland telt 8.945 taxibedrijven, blijkt uit de cijfers. Tien jaar geleden waren dat er nog 4.700. In die periode steeg het aantal taxibedrijven met één chauffeur van nog geen 3.000 naar bijna 7.500.

De toename in het aantal bedrijven lijkt niet veroorzaakt te worden doordat er meer werk is. Het aantal banen in de taxibranche neemt al jaren af. De nieuwe taxiwet uit 2016 speelt vermoedelijk een belangrijkere rol. Het werd daardoor makkelijker om een eigen taxionderneming op te zetten.

Het aantal taxibedrijven groeide door het hele land, blijkt uit de cijfers van het CBS. De stijging was het sterkst in Haarlem. In en rond Amsterdam is de taxibranche verreweg het grootst. Bijna eenderde van de Nederlandse taxibedrijven is in de hoofdstad gevestigd. Rotterdam, de tweede taxistad van Nederland, telt met 520 maar een vijfde van de bijna 2.500 bedrijven in Amsterdam. Van de tien grootste Nederlandse taxigemeenten liggen er zes rond Amsterdam en Schiphol.