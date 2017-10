Sanoma ziet winst stijgen in derde kwartaal

Mediabedrijf Sanoma heeft in het derde kwartaal van 2017 van een winst behaald van 15,6 miljoen euro, 9 procent meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De omzet daalde in het derde kwartaal met 4,6 procent en kwam uit op bijna 121 miljoen euro. Het bedrijf, eigenaar van onder meer Nu.nl, Libelle en Donald Duck, bezuinigde afgelopen periode en verkocht in het eerste kwartaal SBS aan Talpa. De verkoop werd in juli afgerond.

De daling van de omzet in het derde kwartaal heeft te maken met de lagere advertentie-inkomsten van Kieskeurig.nl en de omzet uit print liep ook iets terug.

Dinsdag verhoogde Sanoma de winstverwachting voor geheel 2017 en verwacht dat ondanks de verkoop van SBS de omzet stabiel zal blijven. Het bedrijf voorspelt dat de winst over het hele boekjaar 12 procent zal zijn van de omzet, in plaats van 11 procent.

De verkoop van de SBS-tak zorgde in het eerste kwartaal voor een fors verlies. In 2014 kocht Sanoma SBS voor 800 miljoen euro, maar toen de tv-zenders van de hand gedaan werden, waren ze nog maar 237 miljoen waard.