Russische activist overleden na aanval met metalen pijp

Een Russische oppositie-activist is dinsdag twee maanden na een aanval overleden in het ziekenhuis. Aleksej Stroganov eindigde in een coma nadat hij met een metalen pijp op zijn hoofd was geslagen, schrijft oppositieleider en collega Ilja Jasjin op Facebook.

Het is niet duidelijk wie er achter de aanval zit. Autoriteiten zijn volgens Jasjin nog geen strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de zaak. De politicus wil daarom een verzoek sturen naar de politie om een onderzoek te starten naar de aanval. Russische autoriteiten hebben nog niet gereageerd op het overlijden van Stroganov.

Stroganov was actief binnen de Solidarnost-beweging, de liberaal democratische groep die Jasjin in 2008 mede-oprichtte. De beweging had een belangrijke rol tijdens verschillende anti-overheidsprotesten, onder meer in 2011 en 2012. Sinds 2010 maakte Stroganov onderdeel uit van een lokale kiescommissie. Een andere belangrijk lid van Solidarnost was Boris Nemtsov, die in 2015 voor het Kremlin werd doodgeschoten.

Aanvallen op oppositieleden

Dit jaar zijn al meerdere oppositieleden in Rusland aangevallen. Eerder in september werd een andere activist, Nikolaj Ljaskin, ook op zijn hoofd geslagen met een pijp en raakte daarbij zwaargewond. Ljaskin is een belangrijke medewerker van oppositieleider Aleksej Navalny. Zelf was Navalny in mei het doelwit van een aanval. Hij werd verblind aan een oog nadat iemand chemische vloeistof in zijn oog gooide.