Rocklegende Fats Domino (89) overleden

De Amerikaanse rock ’n roll-legende Fats Domino is dinsdag op 89-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie woensdag laten weten, melden persbureau Reuters en TMZ. De zanger en pianist is het meest bekend van zijn hit Blueberry Hill.

De musicus overleed in het bijzijn van zijn familie. Andere bekende nummers van de in New Orleans geboren zanger waren Ain’t that a Shame en I’m Walkin’. Domino beleefde zijn hoogtijdagen in de jaren vijftig en zestig.

Eigen stijl

Met zijn herkenbare bariton en vaste pianostijl had Domino een sterke invloed op de popmuziek van zijn tijd. Zijn stijl baseerde zich op oudere rhythm and blues, vergezeld door jazzy saxofoons en elektrische gitaar en piano.

Er werden meer dan 110 miljoen platen van de musicus verkocht. In 1986 werd hij opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame, een jaar later ontving hij een Grammy Lifetime Achievement Award.

Blueberry Hill

De in 1928 geboren Domino begon in de jaren veertig met piano spelen en zingen. Zijn eerste single Fat Man kwam uit in 1949 en was gelijk een hit in de hele VS. Zijn grootste succes volgde in 1956, met het uitkomen van Blueberry Hill.

Vanaf de jaren tachtig nam de rocklegende gas terug. Domino bleef in New Orleans wonen en leefde van zijn royalties. Hij was vooral blij dat hij niet meer hoefde te touren. Domino had een hekel aan reizen, omdat hij onderweg altijd het eten uit zijn thuisstad miste.

Katrina

Toen in augustus 2005 de orkaan Katrina over New Orleans raasde, bleef Domino met zijn vrouw thuis. Hun woning bevond zich in een gebied dat hevig geraakt werd en nadat de orkaan gepasseerd was, namen enkele mensen aan dat Domino was omgekomen. Domino had het natuurgeweld overleefd en mengde zich hierna in enkele acties om geld in te zamelen voor de wederopbouw van ‘zijn’ stad.

Optreden zat er toen al niet meer in. De zanger was te ziek en hield het bij een begroeting van bezoekers van een benefietconcert. Begin 2006 bracht hij nog wel de benefietplaat Alive and Kickin’ uit, waarop onuitgebracht materiaal uit de jaren negentig stond.

Domino stierf dinsdag na een lang ziekbed in zijn eigen huis, in het door hem zo geliefde New Orleans.