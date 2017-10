Refresco stemt in met overname

De Rotterdamse sap- en frisdrankbottelaar Refresco is akkoord gegaan met een overname door de Franse investeerder PAI Partners en British Columbia Investment Management Corporation (bcIMC). Na onderhandelingen zijn de partijen uitgekomen op een overnamesom van 20 euro per aandeel inclusief dividend, schrijven ze in een gezamenlijke verklaring woensdag. Dat komt neer om ruim 1,6 miljard euro voor het hele bedrijf.

Daarmee zijn de partijen uitgekomen op een iets hogere overnamesom. Onlangs maakte Refresco al bekend in gesprek te zijn met de Franse investeerder. PAI bood begin oktober 19,75 euro per aandeel.

In april wees het Rotterdamse bedrijf een eerste ongevraagd voorstel van PAI nog resoluut van de hand. Het Frans private-equityhuis bood 1,4 miljard euro voor Refresco. De bottelaar zei geen interesse te hebben in een overname.

‘Eerlijk aanbod’

Refresco-topman Hans Roelofs spreekt nu van een “eerlijk aanbod” en noemt het een “mijlpaal” voor het bedrijf. Aandeelhouders moeten nog wel instemmen met de overname. Na de bekendmaking van een eerste bod van PAI partners reageerden beleggers positief: de marktwaarde van Refresco steeg toen met meer dan tien procent.

Het Rotterdamse bedrijf had in 2016 een omzet van 2,1 miljard. De 5.500 werknemers van Refresco produceren jaarlijks zo’n 6,5 miljard liter sap, frisdrank en water. Sinds 2015 staat het bedrijf genoteerd aan de Amsterdamse beurs.