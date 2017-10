Politiek bezorgd over megafusie ziekenhuizen

Beter laat dan nooit, moet GroenLinks-Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet hebben gedacht. Ze roept de bestuurders van ziekenhuizen AMC en VUmc op het matje om uitleg te geven over de voorgenomen fusie van de ziekenhuizen. „Een monsterfusie”, volgens GroenLinks, dat bang is voor slechtere kwaliteit van zorg voor patiënten.

Woensdagochtend slaagde Ellemeet in haar opzet: er is een meerderheid in de Tweede Kamer voor een ‘hoorzitting’ waarbij de ziekenhuizen hun fusievoornemen moeten verantwoorden.

Zo komt er politieke druk op de grootste ziekenhuisfusie ooit. Maar is dat niet wat laat? De fusie wordt al zes jaar voorbereid en nog geen twee maanden geleden besloot de Autoriteit Consument & Markt (ACM) dat die mag doorgaan. Ook na het samengaan van de ziekenhuizen zou er voldoende keuzevrijheid zijn voor patiënten en zorgverzekeraars. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) oordeelde eerder al dat AMC en VUmc mochten doorgaan met hun plannen.

En dus moet ook GroenLinks toegeven dat het terugdraaien van de fusie niet meer aan de orde is. Ellemeet: „We horen graag wat zij samen beter denken te kunnen doen dan alleen. Een monsterfusie op zichzelf mag nooit het doel zijn.”

Kwaliteit niet in gevaar?

Er is veel kritiek op het fusievoornemen van VUmc en AMC. De NZa is bang dat de zorg duurder wordt en is er niet van overtuigd dat de kwaliteit van zorg zal verbeteren. Dit bleek uit een ‘zienswijze’ van de waakhond, die een maand geleden openbaar werd. Demissionair minister Edith Schippers (Zorg, VVD) was eerder al kritisch over ziekenhuisfusies. Zij wilde een wet doorvoeren die het mogelijk maakt om voor een fusie te toetsen of de zorg kwalitatief zou verslechteren bij een fusie, maar behandeling van die wet werd stilgelegd tijdens de kabinetsformatie. „Helaas”, schreef Schippers daarover aan de Tweede Kamer. De ziekenhuizen zelf zeggen dat de kwaliteit van zorg niet in het gevaar is door de fusie.

De hoorzitting – de datum ervan moet nog bekend worden – lijkt uiteindelijk meer te gaan om de vraag of ziekenhuisfusies in de toekomst moeilijker gemaakt moeten worden. VUmc en AMC zullen sowieso samengaan. Saillant detail is dat de hoorzitting vermoedelijk een tijdelijke terugkeer betekent van voormalig PvdA-leider Wouter Bos op het Binnenhof. Hij is bestuursvoorzitter van het VUmc, en een van de dragende krachten achter de fusie.