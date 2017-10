Partijlid word je niet zomaar meer onder Xi

Alle handen gaan omhoog als dinsdag gestemd wordt over het verslag van het 19de Partijcongres. In de Grote Hal van het Volk is geen enkele wanklank te horen als Xi Jinping wordt verheven tot hetzelfde niveau als Mao en Deng. De partijconstitutie, waarin Xi’s nieuwe positie verankerd wordt, „geeft uitdrukking aan onze succesvolle ervaring met partijopbouw van de afgelopen jaren”, zegt Xi even later zelf.

Tijdens het Partijcongres in Beijing twijfelt niemand aan het leiderschap van de Communistische Partij. Elders is er soms ongemak onder leden. Zo zegt meneer Li, ongeschoold beveiliger, „in de war” te zijn. „We waren een socialistisch land, het lijkt nu dat de politiek vooral de bourgeoisie ten goede komt. Dit lijkt op kapitalisme.”

De partij telt bijna 90 miljoen leden – ruim 6,5 procent van de bevolking. Maar negen van de tien leden hebben geen politieke invloed. Ze moeten machteloos toezien hoe rijke zakenlieden zoals Wang Jianlin (Wanda Groep) en Ren Zhenfei (Huawei) hun belangen bespreken met de partijtop.

Oren en ogen van de partij

Geen opvolger President Xi heeft met de aanstelling van vijf nieuwe leden in het hoogste bestuursorgaan van de Partij geen potentiële opvolger. Onder de vijf nieuwelingen – alleen Xi en premier Li blijven aan – is iedereen ouder dan 60. Met als gevolg dat als Xi in 2022 zou vertrekken, niemand hem gedurende twee termijnen kan opvolgen. Als Xi een derde termijn wil dienen, moet de grondwet aangepast worden.

Meneer Li ziet zijn verwarring als „een uitdaging”, maar volgens een onderzoek door het Mercator Institute for China Studies (Mercator) uit Berlijn voelen veel andere leden zich daarom minder betrokken bij de partij. Die passiviteit wil president Xi aanpakken. De partij wil meer partijorganisaties opzetten binnen private en buitenlandse bedrijven. Zulke organisaties, waar er de afgelopen tien jaar al 1,8 miljoen van bijkwamen, zijn in meer of mindere mate, de oren en ogen van de partij.

Volgens Qi Yu, van de organisatie-afdeling van het Centraal Comité van de partij, reageren bedrijven daar louter positief op. Hij antwoordde laconiek op een vraag daarover tijdens een bijeenkomst in het kader van het congres. „Partijorganisaties zorgen voor bovengemiddelde medewerkers.”

Uit Xi’s toespraken aan het begin en eind van het congres, klonk een soort wederkerigheid. De partij wordt streng geleid door het leiderschap, maar leunt tegelijkertijd op het enorme ledenbestand.

Toen Xi Jinping vijf jaar geleden aan de macht kwam, wilde hij zichzelf verzekeren van een stevige machtsbasis. Na het schandaal in Chongqing, waar een rivaliserende factie onder leiding van Bo Xilai was ontstaan, was het zaak om de partij niet zomaar te laten uitdijen, maar ook een kwaliteitsimpuls te geven.

Studie van het marxisme

Partijlid word je sindsdien niet zomaar. In 2016 vroegen 20 miljoen mensen het lidmaatschap aan, maar slechts 1,91 miljoen Chinezen werden daadwerkelijk lid. De procedure om lid te mogen worden, kost maanden van onder meer studie van marxistische theorieën, interviews en antecedentenonderzoek.

Het partijlidmaatschap is in zekere zin een spiegel van de economische ontwikkeling. Zo nam het aandeel boeren en arbeiders af van 43,7 procent (2005) tot 36,9 procent (2016) terwijl er steeds meer leden bijkomen met een academische graad – hun aandeel in het ledenbestand steeg van 29 naar 45,9 procent.

Daar schuilt een gevaar in. Sommige hogeropgeleide leden zouden vinden dat de marxistische ideologie „haar monopolie is verloren”. Die leden voelen zich meer aangetrokken tot de ideeën van bijvoorbeeld de vrije markt en democratie. „Ze zetten vraagtekens bij de „officiële ideologie”, stellen de onderzoekers.

Deze opvatting voedt het schrikbeeld van veel oudere leden: de val van de Sovjet-Unie zou mede zijn veroorzaakt doordat steeds meer jonge studenten en academici lid werden van de Communistische Partij.

De maatregelen die president Xi nam, zijn tijdelijk effectief geweest, maar op de lange termijn is de partij minder stabiel dan die lijkt. Volgens de onderzoekers van het Mercator Instituut kan de aangescherpte partijdiscipline het gat tussen het leiderschap en de brede basis niet dichten. „Als het op belangrijke beslissingen aankomt, zijn Xi Jinping en zijn collega’s afhankelijk van de partijhiërarchie, niet van grotere participatie van de partijbasis.”

Meneer Yao (36), biologieleraar : ‘Meer een droom’ „De Partij is meer idealisme dan realisme, denk ik. Toen ik klein was, leerde ik dat communisme een prachtige droom is. Tot nu toe is dat waar gebleken. Ik bedoel, het is een goede visie, meer dan een realiteit. In 2004 werd ik lid, ik studeerde toen nog. In die tijd wist ik weinig van praktische kwesties. Het partijlidmaatschap bood een heldere blauwdruk. Als ambitieuze jonge man en geïnspireerd door mijn stellige overtuiging, ging ik bij de partij. Tot nu toe heeft het weinig effect op mijn leven. Het leverde me geen speciale behandeling op, en ik ben gewoon een lid tussen het volk. Xi heeft een langetermijnvisie en voorziet de problemen die in het midden van deze eeuw opdoemen. Wel denk ik dat zijn visie ver van het echte leven afstaat. Zijn rapport zou gedetailleerder en praktischer mogen zijn als het gaat om pensioenen of sociale zekerheid.”

Meneer Yang (63), pensionaris : ‘Eerst moet je lijden’ „De Communistische Partij van China is een voortreffelijke organisatie. Als er geen Communistische Partij was, dan zou er geen China zijn. Het doel is om de mensen te dienen, op elk terrein waar behoefte is. Eerst lijden, dan de vruchten plukken – de ontelbare verhalen van oude partijleden hebben diepe indruk op me gemaakt. Ik werd lid in 1983. Mijn doel was om een betere opleiding te krijgen, een betere baan en het volk beter te dienen. Het moge duidelijk zijn dat het lidmaatschap een positief gevolg had voor mijn ontwikkeling. Het legde de lat voor mijn gedrag een stuk hoger. De training die ik als partijlid kreeg, zuiverde mijn ziel. Van een gewone wetenschappelijk onderzoeker, werd ik tenslotte kaderlid. De toespraak die president Xi Jinping hield op het 19de Partijcongres is inspirerend, down to earth, concreet, pragmatisch en realistisch. Hij heeft een heldere visie op de korte, middellange en lange termijndoelen voor China’s ontwikkeling. Die zijn het waard om naar uit te zien.”