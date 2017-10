Op zoek naar parmezaan loop ik langs de kaasvitrine in de supermarkt. Mijn boodschappenkarretje trek ik achter me aan. Wat verderop ligt een fijn stuk kaas. Ik steven eropaf en reik tegelijkertijd achterwaarts naar mijn karretje. In plaats van het handvat grijp ik de linkerbil van een jonge vrouw. Ze heeft zich onopgemerkt tussen mij en mijn karretje gewurmd. Het is een seconde stil, daarna hoor ik haar opgetogen zeggen: „Me too!”

