Michael P. verdacht van moord en verkrachting Anne Faber

Michael P., de verdachte in de zaak rond de dood van Anne Faber, wordt verdacht van moord of doodslag, verkrachting en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Dat heeft het Openbaar Ministerie woensdag bekendgemaakt. Hij zal worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum.

De officier van justitie heeft tijdens de zitting van de raadkamer, afgelopen donderdag, gevraagd om uitbreiding van de feiten. Ook werd bij de rechter-commissaris een persoonlijkheidsonderzoek in het Pieter Baan Centrum gevorderd. Het zal nog maanden duren voordat de resultaten bekend worden.

De verdenking tegen P. is uitgebreid “op basis van de onderzoeksbevindingen tot nu toe”, aldus het OM. Omdat de toedracht van de gebeurtenissen nog wordt onderzocht, worden op dit moment geen details bekendgemaakt.

DNA-spoor

Justitie kwam P. op het spoor door een DNA-spoor dat werd gevonden op de jas van Anne Faber, die enkele dagen na haar verdwijning werd aangetroffen bij Huis ter Heide. Ook werden sporen van haar bloed gevonden in de auto waarin P. reed, meldt het OM.

Het lichaam van Anne Faber werd uiteindelijk op 12 oktober gevonden op basis van de verklaring die P. bij een verhoor heeft afgelegd. Ze werd aangetroffen in een buitengebied bij Zeewolde.

De komende maanden wordt nader onderzoek gedaan naar de dood van Anne Faber. Daar zegt het OM “veel tijd” voor nodig te hebben. Op 10 januari staat de eerste pro formazitting op de rol.

