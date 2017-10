Israël keurt bouw woningen goed in Oost-Jeruzalem

De Israëlische autoriteiten hebben op woensdag de bouw goedgekeurd van 176 nieuwe huizen in een joodse nederzetting te midden van een Palestijnse wijk in Oost-Jeruzalem, zo meldt persbureau Reuters.

De uitbreiding verdriedubbelt het huidige aantal woningen. In de nederzetting Nof Zion bevinden zich 91 huishoudens. Dit gebied is geheel omsloten door Palestijnse woningen in de wijk Jabel al-Mukaber.

‘We verenigen Jeruzalem door acties op de grond’

De Joodse nederzetting Nof Zion bevindt zich in het gebied dat Israël in de oorlog van 1967 veroverde en annexeerde. De Palestijnen beschouwen Oost-Jeruzalem als hoofdstad van de staat die ze willen creeëren op de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. In een verklaring over de uitbreiding van de Joodse nederzetting stelt de burgemeester van Jeruzalem Nir Barkat “we verenigen Jeruzalem door acties op de grond”.

Wasel Abu Yousif, lid van de Palestijnse regeringspartij PLO, noemt het “een uitdaging voor de internationale gemeenschap” die al lange tijd Israël oproept om een einde te maken aan de bouw van nederzettingen in bezet gebied.

VN-resolutie tegen bouw nederzettingen

Eind december vorig jaar nam de VN-Veiligheidsraad zeer verrassend een resolutie aan die de bouw van Israëlische nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever veroordeelt. De Verenigde Staten besloten, vlak voor het einde van de presidentstermijn van Barack Obama, zich te onthouden van stemming. Dit tot grote woede van Israël.

Vlak na de beëdiging van Donald Trump als president van de Verenigde Staten kondigde de Israëlische premier Netanyahu de bouw van nieuwe nederzetting aan in Palestijns gebied. Er werden vergunningen afgegeven voor de bouw van meer dan zesduizend woningen. In totaal leven ongeveer 500.000 Israëliërs op de bezette Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem, in hetzelfde gebied wonen meer dan 2,6 miljoen Palestijnen.