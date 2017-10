Iraaks leger begint laatste offensief tegen IS

Het Iraakse leger staat op het punt om een laatste offensief tegen Islamitische Staat (IS) te beginnen. Daarmee moet de terreurgroep uit het noordwesten van Irak verdreven worden, schrijft het leger volgens Reuters woensdag in een verklaring.

De Iraakse luchtmacht heeft in de buurt van al-Qaim en Rawa, dichtbij de grens met Syrië, pamfletten verspreid met de tekst “uw veiligheidseenheden komen uw kant op om u te bevrijden”. Ook worden IS-strijders opgeroepen om hun wapens neer te leggen. “God is met ons tijdens dit laatste offensief tegen leden van IS”, concludeert het leger.

Naast het gebied in Irak heeft IS ook nog een deel van Syrië in handen, maar strijders van het zelfverklaarde kalifaat worden de afgelopen maanden in een rap tempo teruggedrongen. Mosul, feitelijk de hoofdstad van IS in Irak, werd in juli al heroverd na een strijd die negen maanden duurde.

In Syrië werd vorige week de hoofdstad Raqqa ingenomen door Syrisch-Koerdische eenheden die gesteund worden door de Verenigde Staten. Ook het Syrische leger strijdt met steun van Iran en Rusland tegen IS.

Al-Baghdadi roept strijders op te blijven vechten

Strijders van IS namen in 2014 grote delen van Irak in waarna de geestelijk leider Abu Bakr al-Baghdadi het kalifaat uitriep in Mosul. De IS-leider werd al meerdere keren doodverklaard, maar dook onlangs op in een audioboodschap waaruit zou blijken dat hij nog in leven is. In het bericht riep hij zijn aanhang op om te blijven vechten.

Het Iraakse federale leger werkte samen met de Koerdische Peshmerga-strijders om IS uit het land te verdrijven. Maar na een onafhankelijkheidsreferendum van de Koerdische autonome regio zijn er gevechten uitgebroken tussen Erbil en Bagdad. Daarbij zijn tientallen militairen om het leven gekomen.

De internationale gemeenschap vreest dat deze spanningen de gezamenlijke strijd tegen IS in de weg staan. Woensdag kondigde Erbil aan de uitslag van het referendum te “bevriezen” om zo de situatie te laten deëscaleren. De Nederlandse militaire missie in Irak, waarbij speciale eenheden training geven aan Iraakse en Koerdische strijders, wordt vanwege de spanningen gedeeltelijk opgeschort.