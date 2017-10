Iraaks Koerdistan bereid om uitslag referendum te ‘bevriezen’

Iraaks Koerdistan is bereid de uitslag van het onafhankelijkheidsreferendum op te schorten. Daarmee hopen de Koerden het recent opgelaaide geweld tussen Erbil en Bagdad te deëscaleren, schrijft de regionale overheid in een verklaring woensdag.

Daarin wordt gesproken van “ernstige en gevaarlijke omstandigheden” in de regio. Daarom wil Iraaks Koerdistan dat alle militairen operaties in de regio worden stopgezet. Ook wordt opgeroepen tot een “open” dialoog tussen Erbil en Bagdad.

Meer dan negentig procent van de Iraakse Koerden stemde volgens een Koerdische kiescommissie in september uit voor onafhankelijkheid. Het referendum leidde tot crisis in de regio. De federale overheid in Bagdad verwierp de uitslag en antwoordde onder meer met een offensief om de olierijke regio Kirkuk te heroveren op Iraaks Koerdistan.

‘Kans op voortdurend bloedvergieten’

Hoewel de Koerden de confrontatie zoveel mogelijk vermeden door zich terug te trekken naar de autonome regio in het noorden, werd er op verschillende plekken gevochten. Tientallen militairen kwamen daarbij om het leven.

“Aanvallen en confrontatie tussen het Iraakse leger en de Peshmerga zorgen voor schade aan beide kanten en kunnen zorgen voor voortdurend bloedvergieten”, schrijft de regionale overheid in Erbil. Daarom is het bereid om “de uitslag van het referendum te bevriezen”. De federale overheid van Irak heeft nog niet gereageerd op het voorstel.