Het buitenhuis van de nieuwe minister is niet meer te huur

Stress, weinig slaap en dagelijks dikke papierstapels huiswerk: het is not done er openlijk veel over te klagen, maar het ministerschap kan loodzwaar zijn. Niet voor niets wordt potentiële bewindslieden tevoren gevraagd naar hun gezondheid. De formateur benadrukt in het eerste gesprek de „zware fysieke eisen” die het ambt met zich meebrengt en vraagt: acht u zich daartoe in staat? Kandidaten die twijfelen of ze het fysiek aankunnen, kunnen een medische keuring ondergaan, maar verplicht is dat niet. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) kan niet zeggen of dat in het recente verleden wel eens is gebeurd, noch of iemand zich om deze reden heeft teruggetrokken.

Voorkom belangenverstrengeling

De formateur vraagt bewindspersonen al hun nevenfuncties en -activiteiten neer te leggen. Dat betekent echt alle: ook vrijwilligersfuncties in clubs en verenigingen. Mag het zaterdagse biertappen op de voetbalclub dan ook niet meer? In een toelichting wil de RVD niet op specifieke situaties reageren, maar de dienst benadrukt dat belangenverstrengeling in elk geval voorkomen moet worden. Lid blijven mag in elk geval wel. Om belangenverstrengeling te voorkomen moeten bewindslieden ook afstand doen van „aandelen of risicodragende participaties” als de waarde daarvan in totaal meer dan 25.000 euro is. Beleggen in een fonds mag wel – behalve de minister de Financiën.

Een appartement of buitenhuisje commercieel verhuren mag ook niet langer. Daarnaast moeten zakelijke en financiële belangen van de partner gemeld worden. Dat ging afgelopen kabinetsperiode nog mis: toen ontstond er twijfel over of minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz-van Haegen (VVD) vooraf voldoende duidelijk had gemaakt dat haar man aandelen bezat in een bedrijf terwijl dat nauwe banden met haar ministerie onderhield. Partners moeten verder, net als bewindslieden zelf, terughoudend zijn in het aannemen van geschenken. Cadeaus met een waarde van meer dan 50 euro die bewindslieden of hun partner in functie accepteren, moeten geregistreerd worden.