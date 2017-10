Helft van de genomineerde boeken voor de NS Publieksprijs gaat over sport

Grote kans dat dit jaar een sportboek de NS Publieksprijs wint. Van de zes genomineerde boeken gaan er drie over sport: De wereld volgens Gijp van tweevoudig winnaar Michel van Egmond, Mijn verhaal van Johan Cruijff en Thomas Dekker van Thijs Zonneveld. De andere genomineerden zijn De levens van Jan Six van tweevoudig winnaar Geert Mak, Judas van Astrid Holleeder en Huidpijn van Saskia Noort. Voor Noort, die de prijs nooit won, is het de vijfde keer dat ze genomineerd is.

Lezers kunnen tot en met woensdag 22 november via de website nspublieksprijs.nl stemmen op hun favoriete boek. Op die avond wordt er op televisie in De Wereld Draait Door bekendgemaakt wie de officieuze titel ‘Boek van het jaar 2017’ toebedeeld krijgt.

Van de uitgevers levert Overamstel de meeste genomineerden. Zowel Van Egmond als Zonneveld publiceerde zijn boek bij Voetbal Inside en Holleeder het hare bij Lebowski. Beide uitgeverijen horen tot het Overamstel-concern. De andere drie boeken zijn verschenen bij Nieuw Amsterdam (Cruijff), Atlas Contact (Mak) en Ambo Anthos (Noort).

Op basis van de verkoopsuccessen lijkt Judas favoriet om de publieksprijs te winnen. Het was in 2016 al het best verkochte boek. De prijs gaat over een net iets andere periode: 1 juli 2016 tot 1 juli 2017.

Inmiddels is Judas met meer dan een half miljoen exemplaren het best verkochte misdaadboek uit de Nederlandse geschiedenis geworden, nog voor De ontvoering van Alfred Heineken van Peter R. de Vries. Ook wordt er een Amerikaanse tv-serie van gemaakt.

Vorig jaar werd de NS Publieksprijs gewonnen door Hendrik Groen, voor het boek Pogingen iets van het leven te maken. In totaal brachten vorig jaar meer dan honderdduizend mensen hun stem uit. De prijs wordt, in verschillende hoedanigheden, uitgereikt sinds 1987 en gaat uit van de stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB).