Europarlementariërs eisen aanpak seksuele intimidatie binnen parlement

„Als je een dochter hebt, vraag je zelf dan af: hoe wil ik dat zíj wordt behandeld?” Met die vraag richtte Sophie in ’t Veld (D66) zich woensdag tot haar mannelijke collega’s in het Europees Parlement in Straatsburg.

Als reactie op de #MeToo-campagne debatteerde het parlement over seksueel misbruik wereldwijd. Maar het ging vooral over misbruik in het parlement zelf. „Een risico-omgeving”, volgens de Vlaamse Europarlementariër Kathleen Van Brempt. In de Brusselse krant BRUZZ noemt ze het „een omgeving met veel oudere mannen in een machtspositie die vaak jongere vrouwen als assistenten aannemen.”

De Brusselse nieuwssite Politico verzamelde al ruim honderd getuigenissen van vrouwen, werkend voor EU-instellingen. Vooral de verhalen over misbruik in het Europees Parlement weerspiegelen een ranzige cultuur: vrouwelijke medewerkers werd een vast contract aangeboden in ruil voor seks of ze kregen het verzoek om een parlementariër te verleiden ten behoeve van politieke steun in een dossier.

Volgens de Vlaamse liberale Europarlementariër Hilde Vautmans is die cultuur deels te verklaren „omdat een groot deel van de parlementsleden afkomstig is uit Zuid- en Oost-Europa”, zei Vautmans in de Belgische media. „Daar gebeuren nog zaken die hier al lang niet meer aanvaardbaar zijn.”

‘s Nachts foto’s toegestuurd

In de Franse krant Le Figaro beschreef een Franse parlementair assistente hoe ze ’s nachts foto’s van zichzelf kreeg opgestuurd van een mannelijke collega. Hij nam de foto’s tijdens vergaderingen, „zonder dat ik daar iets van wist”. Ondanks haar stelselmatig weigeren om nader kennis te maken bleef de man haar benaderen voor etentjes.

Een getuige op de Politico-website vertelt hoe een ‘senior’ Europarlementariër zich masturberend opdrong aan een jonge assistente.

„Schokkend”, noemde de Groenen-Europarlementariër Terry Reintke de voorvallen. Om seksueel misbruik hier te bestrijden „zijn betere mechanismes nodig.”

Hoog tijd voor „een schoonmaak in ons eigen huis”, klonk de emotionele oproep van een andere Europarlementariër.

Volgens D66-er In ’t Veld heeft seksuele intimidatie veel te maken met macht. Veel van de mannelijke Europarlementariërs hebben jonge assistentes in hun team. In de werkrelatie staan die vrouwen vaak uiterst zwak. In geval van misbuik zijn „assistenten bang om zich uit te spreken”, stelt belangenvereniging APA die de belangen van Europese politiek assistenten behartigt. Wie zich beklaagt over seksueel intimiderend gedrag door de baas „heeft geen enkele bescherming”, volgens APA. ‘Verlies van vertrouwen’ volstaat al om te worden ontslagen. APA doet een oproep tot „een intern onderzoek door onafhankelijke experts”.

Dat verzoek wordt mogelijk opgenomen in een resolutie tegen seksueel misbruik waarover het parlement donderdag in Straatsburg stemt.