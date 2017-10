Nieuw-Zeelandse partij moet Eminem 350.000 euro betalen

De grootste politieke partij van Nieuw Zeeland moet rapper Eminem compenseren voor het gebruik van de melodie van een van zijn nummers in een reclamespotje. Een rechter oordeelde dat hij 600.000 Nieuw-Zeelandse dollars (350.000 euro) moet krijgen van The National Party, schrijft AP.

Dat bedrag is vastgesteld op basis van wat betaald had moeten worden voor legaal gebruik van het nummer plus de rente. Volgens de rechtbank heeft de politieke partij in het nummer Eminem Esque de melodie van Lose Yourself “substantieel gekopieerd”. Het nummer werd gebruikt tijdens de verkiezingen van 2014, waarbij The National Party de grootste partij werd.

Lees hier over het opmerkelijke verloop van de rechtszaak eerder dit jaar: Eminem blaast door Nieuw-Zeelandse rechtszaal

Eminem, de artiestenaam van Marshall Matters, gaf nooit toestemming voor het gebruik van zijn Oscar-winnende hit uit 2002 en spande daarom een rechtszaak aan tegen de centrum-rechtse partij voor auteursrechtschending. In totaal werd het nummer 186 keer gespeeld voordat de reclame vanwege de zaak uit de lucht werd gehaald.

‘Lose Yourself’ in de rechtbank

Het bedrijf van Eminem, Eight Mile Style, heeft verheugd gereageerd op de beslissing. “Het is een waarschuwing voor muziekproducenten en hun klanten wereldwijd”, zegt een advocaat in een verklaring. Een vertegenwoordiger van The National Party zegt teleurgesteld te zijn over het oordeel. Zelf zegt de partij niet te hebben geweten in overtreding te zijn. Er is ook een zaak aangespannen tegen de producent van het reclamespotje.

“Het was geen toeval dat beide werken hetzelfde klonken en de onvermijdelijke conclusie moet getrokken worden dat de componist van Eminem Esque Lose Yourself voor zich had toen hij het nummer maakte.”

Het nummer werd onder meer bekend uit de film 8 Mile, waar de rapper zelf ook de hoofdrol in had. Ook leverde Lose Yourself Eminem een Oscar op voor beste nummer.

Bekijk hier hoe de aanklager Lose Yourself afspeelt in de rechtbank: