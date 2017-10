Blik op de inzendingen van oktober: herfstfoto’s

‘Wat is de paddestoel eigenlijk voor ding?’

„Het is wel duidelijk welk beeld men in Nederland het meest met de herfst associeert”, zegt Paula van Akkeren. „Driekwart van de inzendingen bestaat uit paddestoelen, in alle kleuren en vormen.” Van Akkeren is beeldredacteur bij NRC en maakt sinds kort deel uit van de jury van de fotowedstrijd. Zij wierp alvast een blik op de ‘Herfst’-inzendingen van de maand oktober.

„Niks mis mee, om paddestoelen te fotograferen”, vindt Van Akkeren. „Maar doe er dan wel iets mee. Zodat de foto meer wordt dan alleen maar de registratie van een paddestoel in het bos. Kijk er eens goed naar. Wat is de paddestoel eigenlijk voor ding? Let op de vorm, de structuur, het perspectief. Maak er een mooie compositie

van.”

Marijn Pater

Er zitten volgens haar wel degelijk inzendingen tussen waarbij dat is gelukt. Bijvoorbeeld bij Het is een paddestoel! van Marijn Pater. „Tikje kitscherig misschien. Maar hier is in ieder geval de moeite genomen om iets met het licht te doen. De paddestoel wordt zo los van z’n omgeving gemaakt. Er zit ook een verdwijnperspectief in. Mooi gevonden.”

Fedde Dijkstra

Mondje van Dalí

Ook gekleurde bladeren zijn favoriet, zag de beeldredacteur. Grappig vindt ze Kusje van de Wingerd, van Fedde Dijkstra. „Dit is iemand die op een vrolijke manier naar de wereld kijkt, met oog voor detail. Die ziet een rood blaadje en denkt: hé, dat lijkt wel een kusje. Leuk: net een mondje van Dalí.”

Hes vd Voort

Ook geslaagd in die categorie: Blad op nat asfalt, van Hes van der Voort. „Door de nattigheid gaat dat verkleurde blad helemaal op in de achtergrond. Blad en straat hebben zich samen tot een eenheid gevormd. Goed gezien.”

Marga Markhorst

Nog meer blaadjes, op de foto van Marga Markhorst. „Dit roept direct het klassieke herfstbeeld op. Heel sferisch. Iedereen kan hier een beetje bij wegdromen en er zijn eigen herfst bij invullen. Als je deze wat vergroot en inlijst, en je zegt dat het een Monet is, dan geloven ze je meteen.”

Waar is de mens?

Het valt Van Akkeren op dat veel fotografen bij dit thema naar buiten kijken, en veel minder naar binnen. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Dus niet: wat doet de herfst met de natuur? Maar: wat doet de herfst met de mens? En, meer bepaald: wat betekent de herfst voor jóú?



Sowieso zijn er maar weinig mensen op de herfstfoto’s te zien. Waar dat wel gebeurt, kunnen mooie beelden ontstaan. Neem de foto van Koos Hageraats. „Zoals die oude man daar eenzaam tegen de stromende regen in over de tramrails loopt. Dat is meteen een verhaal. Een beetje triest verhaal, dat wel. Maar hier voel je in alles: dit is herfst!”

U kunt uw herfstfoto’s nog inzenden tot vrijdag 27 oktober 17.00 uur. Op dinsdag 14 november zal de jurering van de inzendingen van oktober live plaatsvinden tijdens de jaarlijkse NRC Fotografieavond in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.