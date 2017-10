Heineken heeft last van slechte Europese zomer

Koud zomerweer in onder meer Nederland en Frankrijk heeft Heineken geen goed gedaan. In Heinekens grootste markt, Zuid- en West-Europa, daalde de bierverkoop met 2,8 procent, zo maakte Heineken, na AB Inbev de grootste brouwer ter wereld, woensdag bekend.

De bierbrouwer wist wereldwijd in het afgelopen kwartaal 2,5 procent meer bier te verkopen dan dezelfde periode vorig jaar. Daarbij moest Heineken het vooral hebben van bierverkoop in Azië (plus 12,2 procent) en de regio’s Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa (plus 8,8 procent). Vooral in Rusland, Ethiopië en Zuid-Afrika werden meer Heineken-bieren gedronken. Ook in Mexico en Brazilië verkocht Heineken meer bier.

Bestuursvoorzitter Jean-François van Boxmeer noemde de prestaties van Heineken in het afgelopen kwartaal „solide”.

Hogere winst

In de eerste drie kwartalen van dit jaar kwam Heineken (80.000 werknemers) uit op een nettowinst van bijna 1,5 miljard euro. Dezelfde periode vorig jaar kwam de eigenaar van Amstel, Desperados, Sol en Affligem, uit op 1,2 miljard euro, inclusief een afschrijving van 233 miljoen euro in Congo, waar Heineken naar eigen zeggen te veel had geïnvesteerd.

Heineken blijft bij de eerder geformuleerde verwachtingen van 2017: een verdere autonome groei van omzet en winst. De brouwer wijst er wel op dat wereldwijde economische omstandigheden wisselvallig blijven en dat het last blijft houden van nadelige wisselkoerseffecten.

Beleggers reageerden teleurgesteld. Het aandeel daalde woensdagochtend met ongeveer 2 procent.