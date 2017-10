Beslissing omstreden bestrijdingsmiddel glyfosaat uitgesteld

De Europese lidstaten hebben nog geen overeenstemming bereikt over toekomstig gebruik van het bestrijdingsmiddel glyfosaat binnen Europa. Woensdagochtend bleek dat er geen meerderheid was voor het voorstel van de Europese Commissie om glyfosaat weer voor een periode van tien jaar toe te staan in de EU. Ook een voorstel om de toelating voor zeven of vijf jaar te verlengen, kreeg geen meerderheid.

Glyfosaat, het hoofdbestanddeel van Monsanto’s Roundup, is een omstreden middel.

De onkruidbestrijder werd door een afdeling van wereldgezondheidsorganisatie WHO in 2015 als „waarschijnlijk kankerverwekkend bij mensen” bestempeld. Die conclusie werd daarna tegengesproken door de Europese autoriteit voor voedselveiligheid EFSA en het Europees Agentschap voor chemische stoffen.

Gekwalificeerde meerderheid

EU-lidstaten Frankrijk, Italië en Oostenrijk hadden zich al uitgesproken tegen het voorstel van de Europese Commissie. Daardoor raakte de benodigde zogeheten gekwalificeerde meerderheid – ten minste zestien EU-lidstaten die samen minimaal 65 procent van de Europese bevolking vertegenwoordigen – uit beeld.

Nederland is voorstander van een nieuwe toelating van tien jaar.

Een meerderheid van het Europees Parlement stemde dinsdag voor een Europees verbod van glyfosaat: het gebruik zou in vijf jaar uitgefaseerd moeten worden. Dat besluit is echter niet bindend.