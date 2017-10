Artsenfederatie: help patiënten bij opnemen van gesprek

Patiënten die een gesprek met een arts willen opnemen hebben daar recht op, maar het is wel verstandig om daar vooraf afspraken over te maken. Dat staat in een advies van artsenfederatie KNMG, een zogenoemde handreiking. Medici zouden hun patiënten bijvoorbeeld kunnen helpen door aan het eind van het gesprek nog even een korte samenvatting te geven, speciaal voor de geluidsopname.

Volgens KNMG was onder artsen behoefte aan een leidraad over dit thema. Opnames kunnen patiënten helpen, maar hebben volgens de specialisten wel invloed op het gesprek.

Handreiking

Het is voor patiënten niet verplicht om toestemming te vragen om opnames te maken, maar dat vindt KNMG wel zo “fatsoenlijk”. Daarom wordt aangeraden een briefje op te hangen in de wachtkamer waarin de regels worden uitgelegd. Openbaarmaking van het gesprek is zonder toestemming van de arts niet toegestaan. Als de arts zelf opnames wil maken, is toestemming vooraf vereist. Beeldopnames zijn zonder toestemming vooraf nooit toegestaan.

Volgens de handreiking kan het voorkomen dat patiënten een gesprek graag zouden opnemen, maar dat niet durven te vragen. Gevolg kan zijn dat de band vervolgens stiekem meeloopt. KNMG adviseert daarom om bijvoorbeeld aan het begin van het gesprek zelf voor te stellen om te helpen bij het maken van een opname. Zo kan aan het eind van het gesprek nog eens de diagnose, voorgestelde behandeling en verdere afspraken worden samengevat.

Specialisten die zich zorgen maken over de opnames, bijvoorbeeld omdat ze niet willen dat geluidsfragmenten op internet worden gezet, moeten die zorgen vooral met hun patiënten delen, aldus de handreiking.

Advies van de minister

Aanleiding voor de handreiking zijn uitspraken van de inmiddels demissionaire minister van Volksgezondheid Edith Schippers. Zij zei vorig jaar zomer dat patiënten het recht hebben om opnames te maken, en dat het hen kan helpen om de inhoud van het gesprek met hun arts te onthouden.

Onder artsen leefde grote twijfel over de voor- en nadelen daarvan, bleek in de zomer uit onderzoek van de Federatie Medisch Specialisten. Ongeveer 60 procent van de medici die er wel eens mee te maken heeft gehad, zei er bezwaren in te zien. Driekwart zei behoefte te hebben aan richtlijnen.

Uit een later onderzoek van KNMG bleek dat de artsen zich onder meer afvroegen of te voorkomen is dat de opnames verspreid worden via sociale media, of dat de opname te gebruiken is voor bijvoorbeeld een tuchtzaak.