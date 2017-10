Arnhem voert de strengste milieuzone in

Ook de gemeente Arnhem gaat een milieuzone invoeren. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat diesel-personenauto’s van vóór 2004 vanaf 1 januari 2019 niet meer zijn toegestaan in de binnenstad van Arnhem. Daarmee is het de strengste milieuzone van Nederland.

De Europese norm voor de uitstoot van stikstofoxiden wordt op verschillende plekken in Arnhem overschreden. Daarom vindt de wethouder mobiliteit Geert Ritsema dat de gemeente maatregelen moet nemen. “De lucht in de binnenstad is te vies. Bewoners van de binnenstad leven gemiddeld meer dan een jaar korter door de slechte lucht”, zegt de wethouder in een persbericht. Arnhem kent al een milieuzone voor vrachtwagens. In hetzelfde gebied gaan nu strengere regels gelden.

Arnhemmers met oude dieselauto’s kunnen nog geen aanspraak maken op sloopregelingen, zoals bij de milieuzone in Utrecht het geval is. “Dat is wel een mogelijkheid voor een volgende pakket maatregelen, maar is financieel nog niet haalbaar”, zegt een woordvoerder van de gemeente Arnhem. “We vinden dat de overheid ook aan zet is om daar een rol in te spelen.”

Volgens een schatting van de gemeente gaat het om 800 wagens die de binnenstad niet meer in mogen. De maatregel zou zorgen voor een verlaging van 17,5 procent van de uitstoot van roetdeeltjes en 10 procent van de uitstoot van fijnstof. De nieuwe regel maakt onderdeel uit van het meerjarenprogramma New Energy Made in Arnhem. Hiermee wil de gemeente de uitstoot van roet en stikstofoxiden met 10 procent hebben teruggedrongen in 2020.

In Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Amsterdam gelden ook milieuzones. De totstandkoming ging echt niet zonder slag of stoot. Veel partijen, zowel binnen als buiten de politiek, waren fel tegen de maatregelen. Belangengroepen voerden in Utrecht sinds de invoering van de zone in 2015 tegen de milieumaatregelen, maar begin dit jaar besloot de Raad van State dat de milieuzone er toch mocht komen.

Dit laatste verwacht de woordvoerder in Arnhem niet: “Deze regels gaan alleen over personenauto’s, niet over busjes. Die mogen nog wel de milieuzone in. Dan zouden we gaan interfereren in de bedrijfsvoering van ondernemingen en dat willen we niet.”