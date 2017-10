Ajax wint simpel, Utrecht uitgeschakeld

Foto Bas Czerwinski/ANP

Ajax heeft zich woensdagavond eenvoudig weten te plaatsen voor de achtste finales van de KNVB Beker. De Amsterdammers kwamen met een reserveteam vrij vroeg op voorsprong tegen stadsgenoot ASV De Dijk en beslisten de wedstrijd eigenlijk al voor de rust. Na de pauze kon De Dijk nog wel een eretreffer maken: 4-1.

Bij Ajax kregen veel vaste basisspelers woensdag rust. Ten opzichte van het competitieduel tegen Feyenoord van zondag bracht trainer Marcel Keizer liefst negen wijzigingen in de opstellingen aan. Maar zelfs met een B-elftal kwam de huidige nummer twee van de Eredivisie amper in de problemen tegen de tweedeklasser.

Al in de eerste helft kwam Ajax in Volendam, waar de wedstrijd om veiligheidsredenen werd gespeeld, drie keer tot scoren. De doelpunten werden gemaakt door Frenkie de Jong en Siem de Jong (2x). Meteen na de pauze viel ook de vierde treffer, via Václav Cerný. De Dijk-speler Nabil el Gourari bepaalde na een klein uur de eindstand.

Heracles door, Utrecht niet

Heracles had het woensdag aanmerkelijk moeilijker tegen de amateurs van de Zeeuwse hoofdklasser HSV Hoek. De Tukkers kwamen in eigen huis weliswaar vrij simpel op voorsprong – doelpunten van Kristoffer Peterson en Jamiro Monteiro – maar kregen vervolgens ook een tegentreffer te verduren. Pas toen Peterson de 3-1 maakte was Heracles veilig.

Bij FC Utrecht manifesteerde de moeizame vorm van de afgelopen weken zich ook in het bekertoernooi. De ploeg van trainer Erik ten Hag begon het seizoen goed, maar zakte sindsdien snel weg. En ook tegen in de tweede ronde van de beker kwam daar woensdag geen einde aan: mede-Eredivisionist VVV Venlo verraste met 3-1.