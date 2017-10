Kameleon Rutte vanaf morgen weer een nieuwe kleur

Mark Rutte moet zich voor zijn derde kabinet weer heruitvinden. Nieuwe bewindslieden krijgen hun nieuwe bijbel. En de beveiliging van de Tweede Kamermail is nog steeds lek.

KAMELEON: Nog een dag, dan is Mark Rutte officieel aan zijn derde kabinet begonnen. Twee keer eerder wist hij zich te transformeren: van fractievoorzitter tot leider van het flink rechtse Rutte I en daarna tot bruggenbouwer in Rutte II. Kan hij het nog eens? Het wordt wel moeilijker, denken mensen die met hem samenwerken. Nu het land vraagt om meer maatschappelijke visie en er voor het eerst sinds tijden ook geld te verdelen valt, is de vraag hoe de pragmatische Rutte zich staande houdt. Ook gisteravond was zijn boodschap weinig bezielend: “We zijn sober en gaan goed op de centjes letten.” Toch zou het Rutte volgens insiders kunnen lukken. “Hij is in staat een grap te maken die CDA, D66 én ChristenUnie leuk vinden.”

An As: Vanmiddag, een dag voor hun aantreden, komen de nieuwe ministers bijeen voor het constituerend beraad om hun taken en verantwoordelijkheden te verdelen. Over één onderwerp kregen we gisteren al uitsluitsel: het openbaar vervoer, en dus de NS, valt onder staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven (D66). Misverstanden over wie zich bezighoudt met de An As zijn dus in de kiem gesmoord. De nieuwe minister op I&W, Cora van Nieuwenhuizen, wacht wel een onaangename verrassing. Haar voorganger en collega-VVD’er Melanie Schultz laat een begrotingstekort van bijna een half miljard euro achter.

Heilig boek: Hoe de worstelpartij voor de bewindslieden ook verloopt, aan het eind krijgen ze allemaal “het blauwe boek” mee. Dat is een soort bijbel voor nieuwe bewindslieden. Er staat bijvoorbeeld in hoe je belangenverstrengeling voorkomt, maar ook wanneer je de dienstauto mag of zelfs moet gebruiken. Verhuur van het buitenhuisje zit er voor nieuwe bewindslieden in elk geval niet meer in, onroerend goed commercieel verhuren is niet toegestaan.

Laks: Het rommelt door rond de beveiliging van mailadressen van Tweede Kamerleden. Dinsdag berichtte onderzoekssite Follow the Money daarover, en hoewel de Kamer eerst beweerde het probleem te hebben verholpen, bleek dat later toch niet het geval. Ondertussen bleek de beveiliging bij het ministerie van Defensie en de AIVD ook niet in orde. Experts noemen dat op z’n best laks, maar eigenlijk ronduit onverantwoord. Wordt vervolgd.

BUITEN HET BINNENHOF: Forum voor Democratie doet bij de gemeenteraadsverkiezingen maar in één gemeente zelfstandig mee: in Amsterdam. Zondag maakte de partij bekend dat columniste Annabel Nanninga de lijst gaat aanvoeren. Eerder zei Nanninga nog dat ze de stad haat en er weg wil, nu zegt ze liever zelf iets aan de problemen te doen. Bekenden noemen haar provocatief en meedogenloos, maar ze gebruikt haar hyperbolische stijl wel om een punt te maken. Een profiel.

WAT WIJ VOLGEN: De Raad van State komt met een uitspraak in het hoger beroep over het Wob-verzoek van gevoelige MH17-documenten. Op de laatste dag van kabinet-Rutte II kan het dus zomaar zo zijn dat de verslagen van hun crisismanagement alsnog openbaar moeten worden. Alleen de ministers in kwestie kunnen zich dan niet meer in de Kamer verantwoorden en daar is CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt ontevreden over.

QUOTE VAN DE DAG:

“Vorig jaar zomer zei ik tegen mijn vrouw: houd me tegen als partijvoorzitter Hans Spekman een beroep op me doet om weer op de lijst te gaan staan.”

Vertrekkend Kamerlid Jeroen Dijsselbloem in het AD over de geringe overredingskracht van zijn echtgenote.