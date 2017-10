Xi Jinping is nu officieel even machtig als vroegere leiders Mao en Deng

De Chinese president Xi Jinping is even machtig als zijn verre voorgangers Mao Zedong en Deng Xiaoping, nu zijn ‘Gedachten’ zijn opgenomen in de constitutie van de Communistische Partij van China. Xi’s directe voorgangers Hu Jintao en Jiang Zemin zijn minder machtig, hun namen worden er niet in genoemd.

Alleen de militairen met een rode brandblusser aan hun voeten, midden op het afgezette, lege Plein van de Hemelse Vrede in Beijing hintten dinsdag op de aanwezigheid van andersdenkenden. Binnen, in de Grote Hal van het Volk werd het verslag van het 19ste Partijcongres, net als de toevoeging van Xi’s Gedachten aan de partijconstitutie, zonder een enkele tegenstem aangenomen. Volgens het verslag gaat het socialisme met Chinese kenmerken, zoals het Chinese systeem wordt genoemd, een nieuw tijdperk in.

Van een ‘gematigd welvarende samenleving’ wordt China een ‘modern socialistisch land’. Daarin zal de nadruk op economische groei plaatsmaken voor nadruk op een ‘beter leven’ waarin meer aandacht is voor onder andere innovatie, de samenleving en het milieu. Die verschuiving moet gebeuren aan de hand van Xi’s ‘Gedachten over Socialisme met Chinese Kenmerken’.

„Onze Partij toont sterk, streng en levendig leiderschap”, zei Xi in zijn slottoespraak tegen de meer dan 2.200 gedelegeerden van het partijcongres. „Ons socialistische systeem straalt kracht en vitaliteit uit. Het Chinese volk en de Chinese natie gaan een schitterende toekomst tegemoet.”

Xi’s gedachten vormen de leidraad die lagere partijafdelingen, maar ook scholieren, de komende tijd nader dienen te bestuderen. Xi hamerde verder op het belang van verdere verankering van de Communistische Partij in de samenleving. „In onze Partij moet een ieder van ons dezelfde lucht inademen als het volk, toekomst delen, en werkelijk met hen verbonden blijven”, zei Xi.

Woensdagochtend, tijdens de eerste vergadering van het nieuwe Centraal Comité, worden de namen van de nieuwe leden bekend van het, nu zevenkoppige comité van het Politbureau. Alleen president Xi Jinping en premier Li Keqiang blijven op hun post.