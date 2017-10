VS dreigen met sancties tegen Birma om Rohingya-crisis

De Verenigde Staten overwegen sancties in te stellen tegen Birma vanwege “de gewelddadige, traumatische mensenrechtenschendingen tegen Rohingya en andere minderheden”. De regering-Trump maakt zich “ernstig zorgen over de recente gebeurtenissen” in het land, liet het Ministerie van Buitenlandse Zaken maandagavond weten.

In ieder geval willen de VS dat Birma mensenrechtenonderzoekers, hulporganisaties van de Verenigde Naties en media ongehinderd toelaat tot de Rakhine-staat. In de deelstaat wonen veel Rohingya, een moslimminderheid in het land die onderdrukt wordt. Sinds augustus zijn bijna een half miljoen mensen op de vlucht geslagen voor wraakacties van het Birmese leger, nadat moslimrebellen politieposten en een militaire basis in brand hadden gestoken.

Tegen de legertop

Als het leger het geweld in de provincie niet staakt zullen de VS sancties instellen, al is het nog niet duidelijk welke precieze maatregelen dan ingaan. Tegen persbureau Reuters zeggen ambtenaren dat overwogen wordt sancties in te zetten tegen individuen in de legertop, zoals het opleggen van een uitreisverbod of het bevriezen van hun persoonlijk vermogen.

Rex Tillerson, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, zei vorige week dat hij de militaire top van Birma verantwoordelijk houdt voor het geweld en de humanitaire crisis in Rakhine. Inmiddels raken de vluchtelingenkampen in Bangladesh overvol. Ook de VN-Veiligheidsraad heeft het geweld in Birma scherp veroordeeld.