Volg hier het hoger beroep in de ‘minder Marokkanen’-zaak

Voor het gerechtshof in Den Haag begint het hoger beroep in het ‘minder Marokkanen’-proces tegen PVV-voorman Geert Wilders. Wilders’ advocaat Knoops en het Openbaar Ministerie (OM) mogen deze week uitleggen waar ze het oneens zijn met het vonnis.

Het gaat om regiezittingen op dinsdag en donderdag, waarin de politicus en de aanklager nog onderzoekswensen kunnen indienen voordat het proces inhoudelijk begint. NRC-verslaggevers Bastiaan Nagtegaal en Eppo König zijn aanwezig in de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol.

De rechters oordeelden in 2016 dat de leider van de PVV zich door zijn ‘minder Marokkanen’-uitspraak in maart 2014 schuldig heeft gemaakt aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie. Tijdens een partijbijeenkomst vroeg Wilders zijn aanhangers of er meer of minder Marokkanen in Nederland moesten zijn. De aanwezigen scandeerden vervolgens: “minder, minder, minder”. Dat zorgde voor veel ophef. Er werden bijna 6.500 aangiften gedaan tegen Wilders.

Veroordeeld, geen straf

De officier van justitie had een straf van 5.000 euro boete geëist tegen Wilders. Volgens het OM heeft Wilders tijdens twee bijeenkomsten in maart 2014 in Den Haag “bewust mensen op basis van hun afkomst in de hoek heeft gezet en discriminatie van die groep heeft aangewakkerd”.

De PVV-leider werd op 9 december 2016 schuldig bevonden aan het aanzetten tot discriminatie en groepsbelediging. Maar hij kreeg geen straf opgelegd, zo oordeelde de rechtbank in Den Haag. Zowel Wilders als het OM ging in hoger beroep tegen de veroordeling.

Vrijheid van meningsuiting

Wilders vindt dat zijn woorden binnen de vrijheid van meningsuiting vallen en passen binnen het politieke programma van zijn partij. De PVV-leider noemde de rechtbank een “neprechtbank”.

Onlangs liet Wilders al weten dat hij oud-Tweede Kamerlid Joost Taverne van de VVD als getuige wil oproepen. In een boek van oud-VVD-Kamerlid Ybeltje Berckmoes staat dat Taverne het oneens was met de veroordeling van de PVV-leider. Dat zou Taverne echter niet hebben mogen zeggen van de VVD-fractie, omdat dit Wilders bij de verkiezingen in de kaart zou kunnen spelen.

Het hof beslist op 9 november over de onderzoekswensen.