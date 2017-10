Vier jaar cel voor Haagse politiemol

Amine A., de politiemol die maandenlang informatie deelde met criminelen, is dinsdag veroordeeld tot vier jaar cel. De rechtbank in Den Haag bepaalde dat hij schuldig was aan schending van zijn ambtsgeheim en deelneming aan een criminele organisatie.

A. (28) logde in op de informatiesystemen van de politie en verzamelde zo gegevens over hennepkwekerijen en opslagplaatsen voor drugs. Die kennis speelde hij door naar een aantal handlangers. Zij gebruikten de politie-informatie om ripdeals te plegen en de panden leeg te roven, vóórdat de politie invallen kon uitvoeren in de kwekerijen. A. was destijds hoofdagent bij de Haagse politie. Volgens de rechter was er genoeg bewijs dat A. de informatie doorverkocht.

In totaal waren er vijf verdachten in de zaak. Yassine H., een van de handlangers en een goede bekende van A., werd dinsdag veroordeeld tot drieënhalf jaar celstraf. Twee andere betrokkenen, de broers A., kregen straffen van drie en vier maanden opgelegd. De vijfde en laatste verdachte werd vrijgesproken.

Na zijn gevangenisstraf van vier jaar te hebben uitgezeten mag A. voor een maximale termijn van negen jaar geen ambtenaar zijn. De eis van het Openbaar Ministerie was vijf jaar cel.

Corruptieschandaal bij politie

De ‘samenwerking’ tussen A. en zijn handlangers duurde enkele maanden, tussen 2015 en 2016. A. werd in juni 2016 opgepakt en heeft bijna een jaar in voorwaardelijke hechtenis gezeten, terwijl het onderzoek naar de zaak liep. Tijdens de rechtszaak afgelopen september zei zijn advocaat dat die aanpak door het OM ervoor had gezorgd dat zijn leven “volledig verwoest” is.

Met de zaak van Amine A. kwam binnen één jaar tijd een tweede corruptieschandaal bij de politie naar voren. In oktober 2015 berichtte NRC-verslaggever Marcel Haan dat een agent van de Nationale Recherche was opgepakt wegens het op grote schaal verkopen van geheime opsporingsinformatie aan criminelen.