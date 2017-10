Verdenking van staatsdoping China

Alle medailles die Chinese sporters wonnen op grote kampioenschappen in de jaren tachtig en negentig dropen van de doping en moeten teruggegeven worden – goud, zilver en brons. Dat zegt de nu 79-jarige, voormalige arts Xue Yinxian, die tot en met 1988 medisch verantwoordelijk was voor nationale selecties in elf sporten. Zij uitte haar beschuldigingen zaterdag in een uitzending van de Duitse omroep ARD. Het wereldantidopingbureau WADA gaat naar aanleiding van die aantijging een onderzoek instellen.

Als de aanklacht van Xue Yinxian op waarheid berust, is er sprake van een schandaal dat vergelijkbaar is met de Russische, staatsgestuurde dopingfraude, die is opgetekend in twee recente WADA-rapporten van achtereenvolgens de Canadese juristen Dick Pound en Richard McLaren.

De Chinese oud-arts, die met zoon en schoondochter haar land in juni is ontvlucht en asiel heeft aangevraagd in Duitsland, schetst een huiveringwekkend beeld van topsporters die voor de eer van de natie werden geïnjecteerd met anabole steroïden en groeihormonen.

De sporters wisten veelal niet dat ze gedopet werden. Zij kregen die middelen volgens Xue Yinxian toegediend als zijnde ‘speciale voedingspreparaten’ die onderdeel uitmaakten van een ‘wetenschappelijke training’.

‘Oma is thuis’

Intern werden de sporters volgens Xue Yinxian wel gecontroleerd, maar alleen met de bedoeling om er zeker van te zijn dat ze bij buitenlandse wedstrijden niet positief getest zouden worden. Zodra een sporter ‘schoon’ werd verklaard kreeg hij of zij het codewoord ‘Oma is thuis’.

Dat Xue Yinxians onthulling nu pas aandacht krijgt is opmerkelijk, omdat haar explosieve verhaal een maand geleden al is opgetekend door Epoch Times, een in New York gevestigde krant, die in het bijzonder zeer kritische over China bericht. Als klokkenluidster doet Xue Yinxian in die krant de Chinese dopingmethode gedetailleerd uit de doeken.

Nadat de sportarts Chen Zhangdeo eind jaren zeventig, in opdracht van het Chinese nationale sportbureau, in het buitenland de werking van doping had bestudeerd, en positief over de werking had bericht – ‘je wordt er sterker van en het bestrijdt vermoeidheid’ – werd van overheidswege verordonneerd dat alle topsporters voor de eer en glorie van de natie doping moesten gebruiken.

Lees ook de televisierecensie over een documentaire ovedr de Lotto-ploeg van 1995: De verliezers van het epotijdperk

Xue Yinxian zag van nabij de verwoestende uitwerking van doping, die volgens haar werd toegediend aan sporters vanaf elf jaar. En zij kon er niets aan doen, verklaarde de voormalige arts. Xue Yinxian waarschuwde naar haar zeggen wel voor de gevolgen, zoals leveraandoeningen, botontkalking en een verhoogd risico op kanker.

Nadat Xue Yinxian in 1988 op de Olympische Spelen van Seoul had geweigerd turner Li Ning – vanwege drie gouden medailles op de Spelen van 1984 in Los Angeles ‘De Prins van het Turnen’ genoemd – te injecteren met anabole steroïden, werd ze uit haar functie ontheven. Xue Yinxian had de eer van de natie geschonden.

Sindsdien werd Xue Yinxian door de autoriteiten nauwlettend in de gaten gehouden. Ze zegt dat haar telfoon werd afgetapt, haar e-mails werden gescreend en haar woning in Beijing door politie werd ‘bewaakt’. Voor aanvang van alle internationale sporttoernooien in China, waaronder de Olympische Spelen van 2008 in Beijing, bezocht een hoge functionaris van het sportbureau Xue Yinxian met de uitdrukkelijke waarschuwing „niets te zeggen dat de natie zou kunnen schaden”.

Slaags met sportambtenaar

Bij één van die bezoeken zou haar man, die kort daarvoor een hersenoperatie had ondergaan, slaags zijn geraakt met de sportambtenaar en met zijn hoofd tegen de grond zijn gesmakt. Drie maanden na de Spelen in Beijing overleed hij. Ook zouden de twee zonen van Xue Yinxian nadien hun baan zijn kwijtgeraakt.

Nadat Xue Yinxian van de Chinese autoriteiten toestemming voor medische zorg in het buitenland had gekregen, besloot ze met haar zoon een schoondochter te vluchten naar Duitsland, waar ze in augustus asiel aanvroeg. Sindsdien verblijft de voormalige arts in een asielzoekerscentrum in Mannheim.