Uitzendbureau Randstad ziet omzet groeien

Uitzendbureau Randstad heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een hogere omzet geboekt in vergelijking met een jaar eerder. Daarmee blijft het concern sterk presenteren.

De omzet kwam uit op krap 5,9 miljard euro, meldt het bedrijf in een persbericht. Een jaar eerder werd een omzet van 5,3 miljard euro behaald. Het onderliggende bedrijfsresultaat (ebitda) bedroeg 288 miljoen euro, tegen bijna 271 miljoen euro vorig jaar.

De nettowinst viel wel iets lager uit, onder meer doordat het bedrijf flink investeert in het vorig jaar overgenomen Monster in de VS. De nettowinst kwam uit op ruim 165 miljoen euro, tegen 177 miljoen euro een jaar eerder. In het derde kwartaal trok Randstad 21 miljoen euro uit voor de reorganisatie van vacaturesite Monster Worldwide, in Nederland bekend van Monsterboard.nl. Financieel directeur Robert Jan van de Kraats van Randstad zegt tegen persbureau ANP dat daar de komende maanden nog eens 12 miljoen euro bij komt.

In Nederland zag Randstad de omzet met 1 procent aandikken. Als marktleider zit Randstad in een positie dat het ook opdrachten bewust kan laten lopen. Van de Kraats spreekt van 100 miljoen euro aan opdrachten die Randstad links liet liggen vanwege een gebrek aan marges.

Bijna nergens in Europa meer uitzendkrachten dan in Nederland

Dat de uitzendbranche het in zijn geheel erg goed doet, bleek ook al uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. De uitzendbranche kreeg een gevoelige tik door de economische crisis van 2008, maar het aandeel van de uitzendbranche binnen de Nederlandse economie is de laatste jaren juist weer sterk gestegen. Bijna nergens in Europa werken er meer mensen als uitzendkracht dan in Nederland.

Bovendien waren er in Nederland nooit eerder zoveel banen in de uitzendbranche beschikbaar. Sinds de tweede helft van 2013 is zowel de omzet van de totale uitzendbranche als het aantal uitzenduren onafgebroken gestegen. Het CBS schrijft:

“De laatste jaren steeg vooral het aantal gewerkte uren vanuit langlopende contracten, zoals detacherings- en payrollcontracten. Deze ontwikkeling hangt samen met de flexibilisering van de arbeidsmarkt: het aandeel werknemers met een flexibele arbeidsrelatie is toegenomen en hetzelfde geldt voor het aandeel zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).”

Meeste banen in de uitzendbranche ooit

In 2016 steeg het aantal banen in de uitzendbranche volgens het CBS tot het hoogste aantal ooit: 725.000. Eind 2016 bedroeg de toegevoegde waarde van de uitzendbranche ruim 3 procent van het bruto binnenlands product. Binnen de zakelijke dienstverlening bedroeg het aandeel bijna 22 procent. In 2004 was dit nog 17 procent.

Ondernemers in de uitzendbranche maken zich volgens het CBS momenteel vooral zorgen over een mogelijk tekort aan arbeidskrachten. Aan het begin van het derde kwartaal van 2017 gaf bijna 54 procent van de ondernemers in de uitzendbranche aan dit als een belemmering te zien. Twee jaar eerder was dit nog ruim 18 procent. Het CBS schrijft: