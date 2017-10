Turkse journalist niet naar Amsterdam wegens arrestatieverzoek

De Turkse journalist Can Dündar komt volgende week niet naar het Amsterdamse debatcentrum De Balie. Een Turkse officier van justitie heeft aan de internationale politieorganisatie Interpol gevraagd een arrestatiebevel uit te vaardigen tegen Dündar. Die zit in Duitsland ondergedoken nadat hij vorig jaar tot bijna zes jaar cel werd veroordeeld wegens het lekken van staatsgeheimen. Door het Turkse verzoek is Dündars veiligheid niet gegarandeerd, schrijft De Balie.

Dündar is een voormalig hoofdredacteur van de seculiere Turkse krant Cumhuriyet. Hij werd veroordeeld omdat de krant een verhaal had gepubliceerd dat de Turkse regering beschuldigt van het leveren van wapens aan jihadisten in Syrië. De rechter bevond Dündar schuldig aan het lekken van staatsgeheimen, maar sprak hem vrij van een poging tot het omver werpen van de Turkse regering. Op de laatste procesdag probeerde een man Dündar voor de rechtbank neer te schieten. De aanvaller miste en Dündar raakte niet gewond.

In De Balie zou Dündar op 1 november een lezing geven. Dat gaat nu dus niet door. “Omdat het op dit moment onduidelijk is of Interpol gehoor gaat geven aan de oproep, is het voor Dündar helaas niet veilig om van zijn onderduikadres in Duitsland naar Nederland te reizen”, staat te lezen op de site van het debatcentrum.

‘Landen niet verplicht mee te werken’

Of Dündar ook daadwerkelijk gevaar zou lopen als hij naar Nederland komt, is niet zeker. Interpol is een neutraal doorgeefluik van opsporingsinformatie. Daardoor is de kans groot dat de politiekorpsen in de aangesloten landen inderdaad een bericht krijgen waarin staat dat Dündar wordt gezocht. Maar veel landen doen vervolgens niets met die informatie, zegt advocaat Casper Scheurwater van het in internationaal strafrecht gespecialiseerde kantoor Kaarls Strafrechtadvocaten:

“Landen zijn niet verplicht iemand op te pakken die op de opsporingslijst van Interpol staat. Uit de praktijk blijkt dat ze dat vaak ook niet doen. Of dat is vanwege praktische redenen of bewust, weet ik niet.”

De diplomatieke relatie tussen Turkije en Nederland raakte begin dit jaar ernstig verstoord. De Turkse minister van Familiezaken werd in maart tegengehouden toen ze een toespraak wilde geven in het Turkse consulaat in Rotterdam. Aan het einde van een tumultueuze avond werd de minister het land uit gezet. Het leidde tot een woedende reactie van de Turkse president Erdogan, die Nederland nazisme en facisme verweet.

Het evenement in De Balie waar Dündar zou spreken, gaat wel door. Een team van het debatcentrum is naar Duitsland gereisd om de journalist daar te interviewen. Dat gesprek wordt op 1 november uitgezonden, waarna Dündar via Skype met het publiek in debat gaat.