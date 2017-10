Thuiskok Sabayon

De meeste recepten in 40 verbluffende desserts bestaan uit verschillende onderdelen en beslaan meerdere pagina’s, maar dit recept heeft weinig woorden nodig. Wel is het dan weer nodig dat je het gerecht kunt gratineren met een grillelement in je oven of kunt karamelliseren met een gasbrander.

Auteur Bart Ardijns werkt continu met griessuiker in zijn boek, een zeer geraffineerde suiker die makkelijk oplost. Je kunt het prima vervangen met kristalsuiker, of poedersuiker als je hele fijne suiker nodig hebt.

Klop onder lichte verwarming de eidooiers licht schuimig met de griessuiker en de vlierbloesemlikeur. Laat lichtjes afkoelen en meng de half opgeklopte room onder de massa tot sabayon. Schik een assortiment vruchten in diepe borden en breng tussen de vruchten de sabayon aan. Gratineer de bovenzijde van het dessert, zodat de suikers licht kunnen karamelliseren. Werk af met limoenzeste en een accent van tarwegras.