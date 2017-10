Schultz laat tekort van half miljard na

VVD-minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) zadelt haar opvolger in een nieuw kabinet op met een begrotingstekort van bijna een half miljard euro. Het gaat om de begroting van Rijkswaterstaat voor het beheer en onderhoud van wegen en vaarwegen.

Dat blijkt uit de begrotingsbrief van de Algemene Rekenkamer over de begroting van het ministerie van Infrastructuur die eind dit jaar in de Tweede Kamer wordt behandeld.

De Rekenkamer heeft de begrotingen van alle ministeries doorgelicht. Alleen het ministerie van Infrastructuur en het ministerie van Onderwijs hebben budgettaire problemen van dergelijke omvang, aldus de Rekenkamer.

Het ministerie van Infrastructuur ontkent de miljoenentekorten bij Rijkswaterstaat. Volgens een woordvoerder gaat het om financiële risico’s die zich „wellicht na 2021 kunnen voordoen bij ongewijzigd beleid, waarvoor de minister voor alle zekerheid een reservering heeft getroffen.”

Het ministerie steggelt al jaren met de Rekenkamer over de financiering van onderhoud en beheer van infraprojecten. Er worden meerjarenprogramma’s en budgetten opgesteld, maar in de praktijk kunnen de kosten lager uitpakken, is de redenering. Maar volgens de Rekenkamer is er wel degelijk sprake van „reële tekorten”.

Dinsdag heeft de Rekenkamer in een besloten bijeenkomst met de fractiespecialisten in de Kamer een toelichting op haar brief gegeven. Volgens D66-Tweede Kamerlid Rob Jetten zijn die tekorten „een punt bij de komende begrotingsbespreking”.

Volgens Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) gaat het om „een aanzienlijke beperking van de beleidsvrijheid van Schultz’ opvolger”.