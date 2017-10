Saoedi-Arabië presenteert bouwproject van 425 miljard euro

Als onderdeel van het streven een economie op te bouwen die niet afhankelijk is van olie, heeft Saoedi-Arabië dinsdag een enorm bouwproject aangekondigd. In het noordwesten van het land moet een nieuw stedelijk en industrieel gebied verrijzen met een oppervlakte van bijna 26.000 vierkante kilometer - meer dan de helft van Nederland. Het project, dat de naam NEOM draagt, gaat minstens 425 miljard euro kosten. In 2025 moet de eerste fase van de bouw zijn afgerond, meldt persbureau Reuters.

De bouwplannen zijn onderdeel van Vision 2030, het programma van kroonprins Mohammed bin Salman om Saoedi-Arabië minder afhankelijk te maken van olie. Bin Salman onthulde het NEOM-project dinsdag persoonlijk op een conferentie in de Saoedische hoofdstad Riyad.

Bin Salman (32), sinds juni dit jaar troonopvolger, wil dat NEOM een internationaal handels- en industriecentrum wordt. Om dat te bereiken moet het een toonbeeld worden van duurzaamheid en nieuwe technologie. Zo wordt het hele gebied voorzien van groene stroom, en gaan drones een belangrijke rol spelen bij het transport.

‘Terug naar gematigde islam’

Het lijkt er bovendien op dat NEOM sterk gaat verschillen van de rest van het oerconservatieve Saoedische koninkrijk. Op een promotiefilmpje zijn naast zonnepanelen en windmolens kunstenaars, balletdansers, muzikanten en vrouwen zonder hoofddoek te zien. Voor veel van die zaken is in het streng religieuze land momenteel geen plaats. De geslachten leven er strikt gescheiden en vrouwen mogen pas sinds kort hun rijbewijs halen.

De rol van de islam in Saoedi-Arabië gaat echter veranderen, kondigde kroonprins Bin Salman aan. “We keren terug naar de gematigde islam, die open is tegenover de wereld en alle religies.” De radicale islam moet plaats maken, aldus Bin Salman. “Die gaan we onmiddellijk uitbannen, te beginnen vandaag.”



Een promotiefilmpje voor NEOM.

NEOM komt grotendeels aan de Saoedische Rode Zee-kust te liggen, maar ook voor een klein deel op Jordaans en Egyptisch grondgebied. Tussen Saoedi-Arabië en Egypte wordt als onderdeel van het plan een brug aangelegd. Voormalig Siemens-baas Klaus Kleinfeld gaat het bouwproject leiden.

Saoedi-Arabië probeert al langer zijn economie om te vormen. Het land weet dat de rol van fossiele brandstoffen een keer is uitgespeeld, en wil zeker stellen dat het ook daarna zijn huidige rijkdom kan behouden. Eerdere megaprojecten gericht op een economische omschakeling, vielen echter vaak stil zodra de olieprijzen stegen. Bin Salman is echter vastbesloten dit keer door te zetten, schrijft persbureau Bloomberg.

Bin Salman voerde onder de vlag van zijn Vision 2030-programma al meer opvallende hervormingen door. Zo wil hij een deel van staatsoliebedrijf Saudi Aramco naar de beurs brengen, wat honderden miljoenen dollars moet opbrengen. De kroonprins sneed daarnaast drastisch in de begroting voor het notoir inefficiënte overheidsapparaat. Ook legde hij de macht van de religieuze politie aan banden en versoepelde hij de regels voor entertainment, zodat cabaretvoorstelling en worstelshows nu zijn toegestaan.