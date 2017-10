Rechter wijst claim extra zorgbudget in Rijnmond af

Rotterdam-Rijnmond hoeft jeugdzorginstelling Parnassia Groep geen extra geld te geven voor volgend jaar te leveren zorg. Dat heeft de civiele rechter van de rechtbank Rotterdam dinsdag bepaald in een zaak die Parnassia had aangespannen.

Volgens de instelling, die kinderen geestelijke gezondheidszorg biedt, koopt de regio de zorg zo zuinig in dat enkele duizenden kinderen in 2018 verstoken blijven van hulp. Als zich meer kinderen bij ons melden, aldus Parnassia, dan schiet het budget tekort, kunnen wij onze „medische verantwoordelijkheid” niet langer nemen, en rest ons niets anders dan „weigeren deze kinderen op de wachtlijst op te nemen.” Volgens Parnassia legt de regio een te groot risico bij haar neer als aanbieder van zorg. De instelling eist ruim 40 procent meer budget.

De klachten van Parnassia doen denken aan die van jeugdzorginstellingen die vorig jaar een zaak aanspanden tegen Alphen aan den Rijn omdat die gemeente te veel financiële risico’s op de aanbieders zou afwentelen. De rechter, in Den Haag, stelde de zorginstellingen toen in het gelijk – een tik op de vingers voor Alphen.

De rechter in Rotterdam oordeelde volledig anders. De door Parnassia gevraagde budgetverhoging van 40 procent is zo groot, aldus de rechter, dat ze de „kern van de opdracht” raakt, en daarop ingrijpen gaat te ver. Sterker, zegt de rechter: het is niet aan mij „te bepalen wat het budget voor jeugdzorg moet zijn”. Ook verwerpt de rechter Parnassia’s claim dat de regio het risico voor levering van zorg eenzijdig bij haar neerlegt. Een zorginstelling in de regio-Rotterdam hoeft een kind slechts in behandeling te nemen als het budget dat toestaat, redeneert de rechter. Is dat geld er niet, dan kan een lokaal wijkteam namens de gemeente een andere zorginstelling inschakelen.

Dat volgend jaar duizenden kinderen meer aankloppen voor zorg dan de regio voorziet, onderbouwt Parnassia volgens de rechter niet. Pakt de vraag onverhoeds groter uit, dan kan de regio altijd nog „het productieplafond” van Parnassia met 15 procent verhogen.

In de Rijnmond lopen meer rechtszaken van jeugdzorginstellingen die ontevreden zijn over de inkoop van zorg. Een volgend vonnis komt donderdag.