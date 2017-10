Premier Rutte stelt bezoek aan Sint-Maarten uit na onenigheid over noodhulp

Premier Rutte heeft zijn voorgenomen werkbezoek aan Sint-Maarten uitgesteld wegens de onenigheid over de voorwaarden voor de noodhulp. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Algemene Zaken (AZ) desgevraagd. „Het is weinig zinvol die kant op te gaan, zo lang er nog discussie is over de voorwaarden’’, zegt hij. Het besluit over het uitstel is vandaag bekendgemaakt aan de regering van Sint-Maarten.

Rutte zou aanvankelijk begin november een werkbezoek aan Sint-Maarten brengen, dat op 6 september zwaar werd getroffen door de orkaan Irma. Premier William Marlin van het autonome eiland heeft onlangs laten weten dat zijn regering niet akkoord kan gaan met de voorwaarden voor de financiële noodhulp voor de wederopbouw.

Zo wil de regering van Sint-Maarten niets weten van extra grensbewaking door Nederlandse marechaussees tegen illegalen. Met de andere voorwaarde, een Integriteitskamer tegen de bestuurlijke corruptie op het eiland, heeft de ministerraad eind augustus al ingestemd, aldus Marlin. Maar omdat dit wetsvoorstel nog langs de Raad van Advies moet, zou de deadline van 31 oktober die Nederland heeft gesteld niet haalbaar zijn.

Premier Rutte zal nu „niet op hele korte termijn’’ naar Sint-Maarten reizen, maar „op een nog nader te bepalen tijdstip’’, aldus de woordvoerder van AZ. Het is volgens hem de bedoeling dat eerst de nieuwe staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Raymond Knops (CDA), het eiland zal bezoeken. Wanneer de nieuwe staatssecretaris naar Sint-Maarten gaat, is nog onbekend.