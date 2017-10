Politie doet landelijk controles bij geldtransactiekantoren

De Nederlandse politie heeft dinsdag landelijk controles verricht bij zogeheten money transfer offices (mto’s). In totaal werd er op 32 locaties onderzoek gedaan, schrijft de politie. De actie was gericht tegen witwaspraktijken van crimineel geld door transactiekantoren.

De controles werden gedaan in samenwerking met onder meer het Openbaar Ministerie, de Belastingsdienst, de Douane, de Nederlandse Bank, de Kamer van Koophandel en verschillende gemeenten. Er werden invallen gedaan in Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Amersfoort, Heerlen, Delfzijl en Rotterdam. Volgens de politie kwamen er “veel onregelmatigheden” aan het licht tijdens de actie.

Er werden tientallen gestolen of vermiste identiteitsbewijzen gevonden die mogelijk gebruikt werden voor geldtransacties. Ook werd er een grote hoeveelheid contant geld in beslag gevonden die volgens de politie mogelijk buitgemaakt was tijdens plofkraken. Verder nam de politie onder meer bedrijfsadministratie, telefoons, verschillende wapens, digitale gegevensdragers, een gestolen auto en horloges in beslag.

Aanzienlijke groei overboekingen

In Utrecht werd een mto op last van de burgemeester per direct gesloten. De politie sluit niet uit dat er op andere plaatsen nog meer kantoren zullen sluiten. In Rotterdam werden er invallen gedaan bij 18 kantoren in twee straten.

Sinds 2009 is het door nieuwe Europese wetgeving makkelijker geworden voor mto’s om met één vergunning in alle Europese landen actief te zijn. Sindsdien zien autoriteiten een aanzienlijke groei in het aantal locaties waar geld naar het buitenland overgeboekt kan worden. Volgens de politie en het Openbaar Ministerie is uit onderzoek gebleken dat criminelen vaak gebruik maken van geldtransactiekantoren om zwart geld wit te wassen.