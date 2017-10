Passage Anne Frank voorgedragen in Italiaanse stadions

Voor de aftrap van wedstrijden in de Italiaanse voetbalcompetitie aanstaand weekend zal een minuut stilte gehouden worden terwijl er een passage van het dagboek van Anne Frank wordt voorgelezen. Dat heeft de Italiaanse voetbalbond FIGC besloten naar aanleiding van antisemitische acties van fans van de Romeinse club Lazio.

Afgelopen zondag plakten voetbalhooligans in het Stadio Olimpico stickers met daarop het Holocaustslachtoffer Anne Frank in een shirt van rivaal AS Roma. Ook schreven supporters “AS Roma-fans zijn Joden” op de muur. De Italiaanse politie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de zaak. Lazio staat bekend om zijn extreemrechtse aanhang. De twee Romeinse clubs delen hetzelfde stadium.

De actie van de Laziosupporters heeft tot een golf van verontwaardiging geleid in Italië. Dergelijke stickers waren al eerder gebruikt door supporters van Lazio. Zij zijn voor het eerst gezien in 2013, op muren en bij bushaltes. Ook hebben Lazio-supporters eerder slogans op muren gekalkt waarin wordt gesuggereerd dat het dagboek van Anne Frank niet echt is.

Ook in amateurvoetbal actie

De voetbalbond wil de actie niet alleen houden tijdens de wedstrijden in de Serie A, maar ook voorafgaand aan amateur- en jeugdwedstrijden. Met de voordracht en de minuut stilte wil de bond het antisemitisme veroordelen en “reflectie over de herinnering aan de Holocaust” teweegbrengen. De actie is afgestemd met de Italiaanse minister van Sport. Het volgende fragment uit het dagboek van Anne Frank zal worden voorgelezen:

“Ik zie hoe de wereld langzaam steeds meer in een woestijn herschapen wordt, ik hoor steeds harder de aanrollende donder, die ook ons zal doden, ik voel het leed van miljoenen mensen mee. En toch, als ik naar de hemel kijk, denk ik, dat alles zich weer ten goede zal wenden, dat ook deze wreedheid zal ophouden, dat er weer rust en vrede in de wereldorde zal komen.”

Bij de wedstrijden van de Serie A zullen de spelers aan de kinderen die hen het veld in vergezellen, een exemplaar van het dagboek geven en het boek Se questo è un uomo (Is dit een mens), een roman over de Jodenvervolging in Italië van de schrijver Primo Levi.

Anne Frank dook samen met haar Joodse familie onder in Amsterdam tijdens de bezetting door nazi-Duitsland. Haar gezin werd verraden en gedeporteerd. Anne Frank overleed vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 in het concentratiekamp Bergen-Belsen.