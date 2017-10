Oranjevrouwen winnen van Noorwegen door late goal

Dankzij een laat doelpunt van Vivianne Miedema hebben de vrouwen van het Nederlands Elftal de eerste WK-kwalificatiewedstrijd van Noorwegen weten te winnen. In de blessuretijd viel een voorzet van Miedema met het nodige geluk achter de Noorse keeper, zo meldt ANP.

In Groningen bleek Noorwegen een stugge tegenstander, ondanks het ontbreken van topschutter Ada Hegerberg - die vorig jaar nog werd gekozen tot beste voetbalster van Europa. Bij Nederland startte bondscoach Sarina Wiegman grotendeels met de winnende EK-ploeg. Wiegman, maandag nog uitgeroepen tot beste coach ter wereld, moest Desiree van Lunteren en Kika van Es missen door blessures.

Na een doelpuntloze eerste helft leek het in de tweede helft bijna mis te gaan voor Nederland. Na een handsbal van Shanice van de Sanden ging de bal op de stip, maar keeper Sari van Veenendaal stopte de inzet van Maren Mjelde. In de extra tijd viel het doelpunt vervolgens aan de andere kant, waardoor het Nederlands vrouwenelftal er alsnog met de overwinning vandoor ging.

Lieke Martens, die maandag werd uitgeroepen tot beste vrouwelijke voetballer ter wereld, gaf tegenover Veronica aan vooral blij te zijn met de drie punten tegen Noorwegen.

“Ik heb maandag een mooie avond gehad, maar het belangrijkste is dat we vandaag zouden winnen. Gelukkig is dat gelukt. Dit is voor ons een hele goede start van de WK-kwalificatie”