Oranje laat langs Noorwegen

De ene wave na de andere van ruim 20.000 enthousiaste fans in een uitverkochte Euroborg. Live op televisie bij Veronica in het eerste kwalificatieduel voor de WK van 2019, thuis tegen Noorwegen. De status van de Nederlandse voetbalvrouwen blijft stijgen na de Europese titel afgelopen zomer in eigen land. Alles is anders nu. Alleen de uitslag was hetzelfde: 1-0 winst op de stugge Noorse ploeg, net als op het EK. Maar wat scheelde het weinig of de Europees kampioen had in Groningen direct twee dure punten gemorst.

Pas in de derde minuut van de extra tijd kwam de bevrijdende treffer, met het nodige geluk bovendien. De actie – bal achter het standbeen gekapt – en pass van Vivianne Miedema waren mooi. Jackie Groenen leek te kunnen scoren maar werd onderuit getrokken. Dat verraste de Noorse keepster zo, dat de bal van Miedema zonder dat iemand eraan kwam pardoes in de rechterhoek plofte. Alles en iedereen van Oranje viel elkaar op het veld en langs de kant in de armen. „Het is heel belangrijk dat we vandaag winnen”, jubelde Lieke Martens, een dag eerder nog door Marco van Basten gekroond tot FIFA-voetbalster van het jaar.

Op voorhand was Noorwegen de sterkste tegenstander in groep 3 van de kwalificatie met verder Ierland, Noord-Ierland en Slowakije. De nummer één plaatst zich rechtstreeks voor het WK 2019 in Frankrijk, de beste vier nummers twee van de zeven groepen spelen play-offs om het laatste WK-ticket. Met de benauwde 1-0-zege zetten de Nederlandse vrouwen een grote stap op weg naar het WK. Waarschijnlijk valt de beslissing pas in de laatste groepswedstrijd, in september 2018 in Noorwegen.

Overrompelen lukte niet

De Noorse ploeg, van oudsher een grootmacht in het vrouwenvoetbal, is afgezakt naar de veertiende plaats op de wereldranglijst. Nederland staat na de Europese titel zevende. Maar een garantie op WK-deelname is dat niet. Oranje slaagde er in Groningen niet in de sterke Scandinavische vrouwen te overrompelen. De beste kans van de wedstrijd was een strafschop voor Noorwegen in 64ste minuut, na een handsbal van Shanice van der Sanden. Keepster Sari van Veenendaal stopte de bal knap.

De Nederlandse aanvalsters Van der Sanden (Lyon), Miedema (Arsenal) en Martens (Barcelona) maakten na het EK toptransfers. Maar in Groningen hadden ze moeite met de stugge Noorse verdediging. Een schot van Miedema schampte de lat, Martens knalde van afstand net naast. De ploeg van coach Sarina Wiegman, door de FIFA uitgeroepen tot vrouwencoach van het jaar, leek niet verder te komen dan 0-0. Tot de pass die een schot werd van Miedema.

De Noorse internationals behaalden eerder deze maand buiten het veld een belangrijke overwinning. Ze dwongen bij hun nationale bond af dat ze dezelfde premie krijgen als hun mannelijke collega’s, die daarvoor geld afstaan. Ook de Nederlandse speelsters willen van de KNVB betere financiële voorwaarden. Met volle stadions en hoge kijkcijfers genereren de Oranjevrouwen inmiddels meer inkomsten voor de bond dan tot voor de Europese titel. De winst op Noorwegen heeft hun onderhandelingspositie versterkt.