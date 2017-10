Nieuwe Merwedebrug 56 miljoen euro duurder

De nieuwe Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem wordt duurder en de werkzaamheden zullen meer tijd in beslag nemen. Het ontwerp van de brug moest worden aangepast, schrijft demissionair minister Schultz in een brief aan de Tweede Kamer. De brug wordt 56 miljoen euro duurder.

Het vervangen van de Merwedebrug is onderdeel van een project waarbij in totaal zeven bruggen worden aangepakt. De minister trok eind februari 389 miljoen euro uit voor de nieuwe bruggen. Dat komt bovenop het bedrag van 860 miljoen dat al is gereserveerd voor de verbreding van de A27.

De bedoeling was dat de pijlers in de vaargeul geplaatst zouden worden. Dat bleek niet in overeenstemming te zijn met internationale regels. In de aangepaste plannen komen de pijlers naast de vaarweg te staan. Door deze en andere extra werkzaamheden duurt de bouw langer dan voorzien. De bedoeling is dat de werkzaamheden beginnen in 2022 en in 2029 klaar zijn.

Haarscheurtjes in de brug

De bruggen over de Merwede zijn afgelopen jaar versterkt. De Merwedebrug, die deel is van de A27, werd in oktober van vorig jaar afgesloten nadat er haarscheurtjes werden gevonden in de constructie. De schade kwam aan het licht door inspecties in het kader van de verbreding van de A27.

Personenauto’s mochten al snel weer over de brug, maar vrachtverkeer werd lange tijd niet toegelaten. Begin december werd de brug weer opengesteld voor zware vrachtwagens, maar voertuigen uit de ‘zeer zware’ categorie van boven de vijftig ton waren nog steeds niet welkom. Pas in de laatste week van december mochten ook die trucks weer over de brug.

Betonnen bruggen goedkoper

Een deel van de bruggen die worden aangepakt, wordt hergebruikt. Bij de Merwedebrug en de De Hagesteinse Brug West en Oost kan dat niet, die moeten helemaal vervangen worden. Aanvankelijk was het plan de Hagesteinsebrug, de Merwedebrug en de Keizersveerbrug alleen maar te versterken, maar volgens het ministerie van Infrastructuur zijn nieuwe, betonnen bruggen op langere termijn goedkoper.

Pas als de nieuwe bruggen in gebruik zijn genomen worden de oude bruggen gesloopt. Om verkeershinder te voorkomen, blijven ze tot die tijd open.