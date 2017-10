NEC met 3-0 langs Achilles ’29 in bekertoernooi

NEC heeft zich dinsdag dankzij een zege op Achilles ’29 als eerste club geplaatst voor de achtste finales van de KNVB Beker. In het eigen Gofferstadion versloeg het eerste divisie-team uit Nijmegen de streekgenoten uit Groesbeek met 3-0.

Tijdens het duel moest arbiter Dennis Higler twee keer de hulp inroepen van de videoscheidsrechter. Eerst in de negentiende minuut, toen hij NEC-speler Suently Alberto na raadpleging van de videobeelden rood gaf in plaats van geel voor een tackle met gestrekt been. En voor de tweede keer vlak na de pauze, toen een penalty voor NEC toch geen penalty bleek.

De doelpunten van NEC waren van Arnaut Groeneveld, Ferdi Kadioglu en Mohamed Rayhi. Bij Achilles ’29 moest Shuremy Felomina van het veld, nadat hij in vijf minuten twee keer een gele kaart had gekregen.

Alle KNVB Beker-duels van dinsdagavond:

NEC - Achilles ’29: 3-0

19.45 uur:

Fortuna Sittard - Go Ahead Eagles

PEC Zwolle - Kozakken Boys

VV Katwijk - VVSB

GVVV - Koninklijke HFC

RKC Waalwijk - De Treffers

FC Den Bosch - SC Cambuur

20.45 uur:

FC Twente - FC Eindhoven