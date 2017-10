Metallica op cello: prachtig, maar soms weinig subtiel

Pop Apocalyptica, Gezien: Carré, Amsterdam, 24/10 ●●●●●

Helemaal aan het einde van het concert van Apocalyptica komt het publiek in Carré los van de stoelen, tijdens toegiften ‘Nothing Else Matters’ en ‘One’. Hits van Metallica, waar de Finse cellisten van Apocalyptica nu terecht goede sier mee maken. De groep maakte ruim twintig jaar terug het perfecte album voor verstokte metalheads die hun favoriete band niet konden missen als hun schoonouders kwamen eten, Plays Metallica By Four Cellos.

Dat album uit 1996 balanceert weliswaar op het randje van de gimmick, maar de eerste set van Apocalyptica, die om dat porseleinen jubileum te vieren geheel uit die plaat bestond, was het mooiste deel van de avond. De prachtige klankkleur van de vier cello’s leent zich uitstekend voor gedecideerde, statige uitvoeringen van nummers als ‘The Unforgiven’ en ‘Welcome Home (Sanitarium)’. Mooi zijn daarin vooral de melancholieke, meerstemmige ‘zanglijnen’ en, als dat nummer in intensiteit groeit, een lekker donker raspende staccato.

De tweede set bleef in het teken van Metallica, maar werd flamboyanter: scheurende solo’s, headbangen, spelen met de tanden. Dat gaat ze op zich goed af; je ziet niet elke dag een headbangende Fin met een cello in één hand boven z’n hoofd. Maar het kostte de groep wel finesse in het spel: de subtiliteit ging het raam uit. Helaas kwam er ook nog een drummer op het podium, met trommels als vervormde olievaten en bekkens als koperen serpentines tot de grond. Het zag er niet alleen raar uit, het klonk ook raar. Het mooie ‘Orion’ en de machtige uitvoering van het razendsnelle ‘Battery’ gaf de tweede set wat glans, maar zouden indrukwekkender zijn zonder de halfbakken drums.

Apocalyptica is op z’n best als ze niet proberen een metalband te zijn, en meer op het eigen, unieke geluid vertrouwen.