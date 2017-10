Hoe je een ramp van een film op nummer één krijgt

Waarom had NRC geen recensie van Geostorm vorige week? De rampenfilm ging uit in 108 bioscoopzalen en staat na dit weekeind trots op nummer één in Nederland. Antwoord: we wilden wel, we konden niet. Filmdistributeur Warner Bros organiseerde geen persvoorstelling en evenmin voorpremières, zodat niemand bioscoopgangers kon waarschuwen voor deze ramp van een film. Gelokt door reclames en trailers, kochten bijna 100.000 slachtoffers een kaartje voor Geostorm.

De truc werkte minder voorspoedig in de Verenigde Staten, waar Geostorm plat op zijn buik landde. Alleen de boertjes van buiten in Azië en Europa trappen er nog in, en houden deze afschrijfpost zo draaglijk. Want dat Warner Bros fors ging verliezen op deze fluim van 120 miljoen dollar, met 15 miljoen dollar aan vruchteloze ‘reshoots’, was al langer bekend. In anderhalf jaar werd Geostorm viermaal uitgesteld, tot deze filmweek zonder enige concurrentie opdook.

Is Geostorm zo slecht? Als campy parodie op een rampenfilm had je er best om kunnen grinniken, maar regisseur Dean Devlin mist de humor van ‘master of disaster’ Ronald Emmerich (2012, Independence Day), wiens films hij produceerde. Geostorm brengt zijn clichéwaterval van houterige familieruzies, toondove dialogen en glycerinetranen bloedserieus. Hij denkt zelfs dat Neanderthaler Gerard Butler met zijn boksersneus een genie kan spelen.

Butler dokterde ooit weersatellietsysteem Dutch Boy uit, vernoemd naar dat jongetje met zijn vinger in de dijk. Deze kaaskop zapt orkanen weg met een laserstraal, tot hij plots ook ongevraagd Afghanen gaat vriesdrogen en tsunami’s en lavastromen ontketent. Dus moet Butler, inmiddels ontslagen, gescheiden en bitter sixpacks drinkend in een trailer, de ruimte weer in. Wie heeft een virus in zijn satelliet gedaan? Dat weet je vanaf het eerste shot van Ed Harris’ gelooide reptielenkop als topambtenaar Dekkom.

Zo tuimelt Geostorm hulpeloos richting het luchtledige, vergeefs grabbelend naar de destructieve grandeur van Gravity of 2012. Even veer je op als zo’n digitale klok begint af te tikken: anderhalf uur tot Geostorm! Tot je beseft dat zulke klokken altijd stilstaan op één seconde en we er dus nooit achterkomen wat Geostorm is. Vermoedelijk iets heel ergs dat ook Globodeath, Ecokill of Meteodoom had kunnen heten. Al bevalt de naam Geostorm Warner Bros wel: zo valt het voorspelde fiasco van de film deels af te wentelen op het Amerikaanse stormtrauma na de orkanen Harvey en Irma.

Het is wel zorgelijk dat het oude trucje – dump een winkeldochter ongezien met veel marketing in zoveel mogelijk zalen – in Nederland zo goed uitpakt. Het leek toch al in de mode te raken: deze week lanceert Independent Film horrorfilm Jigsaw ook recensievrij. Dutch Filmworks vertoont films waarvan het zuinige recensies verwacht in een verwaaid kantorenpark buiten Utrecht waar recensenten zich hopelijk niet wagen op hun roestige fietsen.

Maar er valt weinig tegen te doen. Wel waarschuwen wij u voortaan in de rubriek ‘ook uitgekomen’ met de tekst: ‘niet vrijgegeven voor recensie’. Dan weet u het wel.

is filmrecensent.